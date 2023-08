Bilety z pauzą już w Polsce. Krótkie czasy przejazdu i... dodatkowe pół godziny na przesiadkę!

Mieszkańcy i turyści w Warszawie już od dłuższego czasu zmagają się z nowym systemem kupowania biletów na komunikację miejską w aplikacjach mobilnych. Podobnej zmiany przyzwyczajeń i konieczności skanowania kodów QR w pojazdach doczekali się też podróżujący komunikacją na Śląsku, za to doczekają się świetnej nowości przy krótkich przejazdach.

Skanowanie kodów QR w komunikacji miejskiej GZM

W minioną środę, w komunikacji miejskiej Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), kupujący bilety na przejazd w aplikacjach mobilnych: moBilet, Jakdojade, mPay, SkyCash i zBiletem.pl, muszą najpierw zeskanować kod QR w pojeździe lub - co powinno się wprowadzić w Warszawie, przepisać 6-cyfrowy kod umieszczony pod kodem OR. Przydatne w tłoku i podczas bujania, kiedy ciężko trafić w kod aparatem.



Co jeszcze ważne i różniące się od rozwiązania zastosowanego w stolicy - zakup biletu jest równoznaczny z jego skasowaniem, w Warszawie można kupić bilet przed przejazdem i zeskanować kod QR po wejściu do pojazdu. Z różnic można wymienić też brak konieczności skanowania w przypadku podróży koleją i po zakupie biletu dobowego w GZM, w stolicy każdy bilet kupiony w aplikacji trzeba skanować - zarówno w komunikacji miejskiej, jak i w pociągach w ramach wspólnego biletu ZTM-KM-WKD.

Aplikacja mobilna Transport GZM na Androida i iOS

Dużo ciekawiej wygląda sprawa w dedykowanej aplikacji mobilnej GZM, a od jesieni będzie jeszcze ciekawiej. Od początku sierpnia udostępniono aplikację Transport GZM - do pobrania z Google Play i App Store. Dzięki tej aplikacji możliwe jest założenie konta w systemie Transport GZM (bez karty ŚKUP), bez konieczności wizyty w Punkcie Obsługi Pasażera i oczekiwania na wyrobienia karty, no i oczywiście kupicie tu wszystkie bilety z taryfy ZTM, łącznie z biletami długookresowymi - na 30, 90 i 180 dni, Metrobiletami czy biletami pakietowymi. Do tego planowanie tras czy zwracanie niewykorzystanych biletów.



Jacek Brzezinka, członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii:

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi związane z jej działaniem. Aplikacja nie posiada jeszcze wszystkich planowanych funkcjonalności, będą one sukcesywnie dodawane, ale nawet w udostępnionym zakresie niezwykle ułatwi naszym mieszkańcom codzienne podróże. Zachęcamy do zapoznania się z aplikacją i przesyłania uwag dotyczących jej działania na adres ux@metropoliagzm.pl

Jakie to funkcjonalności się pojawią? Przede wszystkim świetnie zapowiadająca się opcja Start/Stop, która będzie pozwalała na zakup biletów 5-cio, 10-cio i 15-tominutowych, co więcej - z możliwością włączenie 30-minutowej pauzy. Przedstawiciele GZM sugerują, iż będzie ona umożliwiała przesiadkę i optymalizację przejazdów, w mojej ocenie przyda się też na krótkie przejazdy - załatwienie sprawy i powrót na tym samym bilecie.

Taka opcja przydałaby się też w stolicy, gdzie dostępne są bilety 20-tominutowe, na którym można przejechać dajmy na to w 5 minut te dwa, trzy przystanki, ale już nie wrócimy na nim, a i na przesiadkę na kolejne dwa przystanki innym środkiem transportu zabraknie czasu. Z kolei bilety 60-cio i 75-cio minutowe to często też mało optymalne rozwiązanie w takim samym zakresie i zastosowaniu na dłuższych przejazdach. Jak dla mnie, 30-minutowa pauza przy takich biletach byłaby lepsza niż płatności za przejechane przystanki.

Źródło: GZM.