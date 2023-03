Aplikacja Apple Wallet to miejsce nie tylko na (wirtualne) karty do płatności zbliżeniowych, ale także jedno z najlepszych miejsc na nasze bilety, karty na punkty itd. Działanie Apple Wallet jest bardzo proste, ale integracja kolejnych usług i aplikacji nie odbywa się w Polsce w takim tempie, o jakim byśmy marzyli. Wiele zagranicznych usług umożliwia w bardzo szybko sposób zapisać na później szczegóły rezerwacji w hotelu, bilet do kina lub na wydarzenie sportwe, kartę podarunkową czy kartę lojalnościową o wielu innych opcjach nie wspominając.

Koleo - bilety na PKP w Apple Wallet na iPhonie i Apple Watch

Polskie usługi i platformy wdrażają obsługę Apple Wallet wybiórczo i bardzo powoli, dlatego miejmy nadzieję, że po działaniach KOLEO sytuacja się zmieni i wkrótce kolejne podmioty pozwolą w ten sposób finalizować transakcje lub weryfikować nasze wejściówki. Z Apple Wallet można korzystać na iPhonie i Apple Watchu, a zawartość cyfrowego portfela synchronizuje się pomiędzy urządzeniami.

W ostatnich tygodniach i miesiącach KOLEO i PKP wdrożyli kilka nowości oraz planują kolejne. Niewykluczone, że możliwość korzystania z Apple Wallet będzie dla niektórych jedną z wielu możliwości kupowania i realizowania biletów, bo plan zakłada wprowadzenie sprzedaży biletów także na stacjach ORLEN, w Biedronkach i w kioskach. Trzeba jednak przyznać, że nawet jeśli ten pomysł nie wypali, to jednak osiągnięcie sprzed kilkunastu dni robi wrażenie - w zaledwie cztery miesiące za pomocą aplikacji KOLEO sprzedano 1 milion biletów.