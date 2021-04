Są wśród nas ludzie, którzy wierzą, że wszystkie problemy świata da się rozwiązać aplikacją

Jeżeli miałbym powiedzieć, w którym momencie technologia najbardziej zmieniła życie ludzi w ciągu ostatnich 15 lat, to zdecydowanie wybrałbym moment, w którym wszyscy zrozumieli, że telefony komórkowe nie służą tylko do dzwonienia i SMS’owania, ale też – że są to komputery o możliwościach ograniczonych tylko i wyłącznie kreatywnością programisty. W ten sposób doczekaliśmy się właśnie słynnego stwierdzenia: „There’s an app for that”. W większości wypadków nie można temu stwierdzeniu odmówić racji, zwłaszcza, że dziś telefony potrafią jeszcze więcej. Nie tylko są już przenośnym źródłem informacji, ale też są naszymi dokumentami, kluczami do domu, portfelem, sklepem i źródłem rozrywki. I nikt smartfonom nie odbierze tego, jak dużą rolę odgrywają dziś w życiu każdego z nas. Dla niektórych chyba nawet nieco za dużą.

Czy faktycznie aplikacje powinny być od wszystkiego?

Jakiś czas temu Kamil pisał tekst o pomyśle, który zmroził mi krew w żyłach. Chodziło o to, by z problemem gwałtów walczyć… aplikacją. Pomysł tak horrendalnie zły na tylu płaszczyznach, że aż ciężko sobie wyobrazić, że ktoś na niego w ogóle wpadł. Ale wpadł. Co gorsza, nie jest to odosobniony przypadek osoby, która widziałaby aplikacje zastępujące często bardzo wrażliwe i delikatne elementy życia. Nie mówię tu o głupich aplikacjach jak „I’m Rich” czy „I’m Important” (ta pierwsza dodawała do listy kontaktów i kalendarza fałszywe pozycje by wyglądać na zapracowaną i ważną osobę, ta druga kosztowała 999 dolarów i jej jedynym celem było pokazanie, że kogoś na nią stać) ale o próbie sprowadzenia ważnych społecznie interakcji do kilku kliknięć.