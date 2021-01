Śmierć dziecka spotkała się z natychmiastową reakcją władz, które zablokowały platformę ze skutkiem natychmiastowym do 15 lutego dla wszystkich, których wiek nie może być bezsprzecznie potwierdzony. Regulamin Tiktoka zakłada bowiem, że nie mogą mieć tam konta osoby poniżej 13 roku życia. Do tego czasu badane będzie, czy platforma nie pozwalała na udostępnianie treści zachęcających do samobójstwa. Tiktok, ustami swojego rzecznika prasowego, zareagował na całą sprawę.

The safety of the TikTok community is our absolute priority, for this motive we do not allow any content that encourages, promotes or glorifies behaviour that could be dangerous,

Patrząc na to, że blackout challenge i inne podobne materiały były obecne na TikToku, podchodziłbym do powyższego oświadczenia z dużą dozą sceptycyzmu. Nie jest to bowiem pierwsza śmierć wyniku próby wykonania niebezpiecznego challengu. Mam szczerą nadzieję, że tak młody wiek ofiary viralowego wyzwania skłoni władze nie tylko we Włoszech, ale i w innych krajach do stworzenia skutecznych narzędzi prawnych, które zmuszą platformy takie jak Tiktok do skutecznego moderowania swojej zawartości oraz sprawdzania, do kogo trafiają takie materiały.