Restauratorzy walczą z pośrednikami mimo że sami korzystają z ich usług. Dlaczego? Zapytaliśmy właścicieli lokali z całej Polski

Postanowiłem więc rozesłać zapytania do kilkudziesięciu właścicieli kawiarni, restauracji i piekarni z całej Polski dotyczące współpracy z pośrednikami. Część z nich korzysta z tych usług od dawna. Część: dopiero zaczyna. Inni – po tym jak zamknięto ich lokale faktycznie próbowali z nimi szczęścia, ale kiedy tylko udało im się zorganizować własną infrastrukturę — szybko się z tego wypisali. Nie wszyscy jednak mają taką możliwość. Część z nich poza pośrednikami – ma również własnych kurierów. Na pytania o doświadczenia związane z pośrednikami padały odpowiedzi, które dają doskonałe wyobrażenie tego dlaczego firmy decydują się na współpracę z pośrednikami:

Korzystamy z konieczności. Nie mamy możliwości pozyskać takiej floty kurierów żeby płynnie działać. Nie opłaca się to w ogóle, prowizja jest koszmarna. 30 procent plus podatek to jest cały nasz zysk. Można więc powiedzieć, że czujemy się zmuszeni korzystać z usług tego typu. Nigdy nie chcieliśmy tego robić i nigdy z czystej chęci nie podjęlibyśmy współpracy z firmą dowozowa.

Ale problemy z tymi usługami to nie tylko kwestia wysokich prowizji. Część restauratorów skarży się także na inne problemy:

Mimo wszystko i tak z nich korzysta. Powód — ten sam co wcześniej:

Korzystam, bo obecnie nie ma innego wyjścia, tj. nie mam własnej infrastruktury dowozowej mimo, że ją testowałem – dowóz w całym mieście (Poznań) za darmo przy zamówieniu powyżej kwoty X. Nie lubię skomplikowanych systemów, liczenia km. etc, ale niestety to się kompletnie nie sprawdzało gdy kierowca był blokowany na 1.5h zamówieniem w jakieś dziwne miejsce. Korzystam z Uber Eats oraz glodny.pl.

Bartosz Stanny – właściciel Bajgli Króla Jana znalazł się w podobnej sytuacji – ale poza pośrednikami, ma również własną infrastrukturę dowozów:

Korzystamy z usług większości największych portali do zamawiania jedzenia. Nasz lokal w Szczecinie obsługuje: Pyszne, UberEats, Glovo oraz niedługo również lokalne Zjedz.my, w Poznaniu działamy z Głodny, UberEats, Pyszne oraz Glovo. Przez wiele lat broniliśmy się przed wprowadzeniem infrastruktury dowozów własnych ze względu na koszty stałe, ale obecna sytuacja zmusiła nas do zmienienia podejścia. Od momentu wprowadzenia ograniczeń w działalności restauracji wprowadziliśmy dowóz własnymi autami zarówno w Szczecinie, jak i w Poznaniu.

Jak mówi — mimo że wcześniej starali się ograniczać jak tylko mogli w kwestii dowozów, teraz sytuacja lokali się zmieniła — natomiast chaos związany z obsługą kilku platform jednocześnie pozostał, podobnie jak wspomniane już wyżej problemy z rozwiązaniem jakichkolwiek napotykanych problemów oraz kwestie związane z marketingiem:

Dodatkowo niemal każda aplikacja ma własny hardware co powoli zamieniało nasze stanowisko kasowe w kokpit promu kosmicznego i powodowało duże obciążenie dla naszych pracowników. Korzystanie z tych platform jest super do czasu, aż pojawiają się problemy (problemu techniczne z aplikacją, wydłużony czas oczekiwania, nierzetelni kurierzy, pomyłki w zamówieniach, anulacje, itp) zazwyczaj sposób radzenia sobie z występującymi problemami pozostawia wiele do życzenia. Załatwianie takich spraw zabiera dużo cennego czasu naszym pracownikom oraz nam jako właścicielom (długi czas oczekiwania na infolinii, często niekompetentni doradcy klienta, monitorowanie zwrotów i płatności). Najczęściej kończy się to tak, że bierzemy na siebie cały ciężar rozwiązania sytuacji na korzyść klienta i odpuszczamy dalsze dochodzenie naszych praw z operatorami.

W szczególności ostatnio widać też, że aby mieć odpowiednie pozycjonowanie na portalach do zamawiania jedzenia należy zainwestować we współpracę z tymi firmami. Samymi dobrymi opiniami nie da się wspiąć na sam szczyt wyszukiwarki. Jest to zrozumiałe i nie krytykuję tego, ale w szczególności w czasach pandemii, gdy walka o klienta jest bardziej zacięta, stało się to bardziej widoczne.