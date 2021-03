Facebook zmienia zdanie o 180 stopni. Teraz nowa polityka Apple już jest dobra, bo wie, jak na niej zarobić

Jest to zmiana o 180 stopni względem tego, co przedstawiciele Facebooka mówili jeszcze 4 miesiące temu.

Apple zachowuje się antykonkurencyjnie, wykorzystując swoją kontrolę nad App Store, aby zwiększyć swoje zyski kosztem twórców i małych firm

Innymi słowy – kiedy tylko okazało się, że nowe zasady nie dotykają naszych finansów, to są „ok”. ATT sprawia, że korporacje pokroju Facebooka nie będą miały naszych danych i będę musiały sprzedawać reklamy taniej, ale może się okazać, że zrekompensują sobie to np. jeszcze większą liczbą reklam, aby tylko zachować obecny poziom przychodów. Myślę, że nie ma lepszego dowodu na to, że takie platformy nie dbają ani o komfort swoich użytkowników i ich prywatność, ani o małe biznesy, ale tylko o to, by zgadzały się przychody samego „dużego F”.

Warto mieć to zawsze w pamięci, kiedy Facebook będzie was chciał przekonać, że cokolwiek jest dla was dobre.

Źródło