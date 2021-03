„Klik” – i państwo wie, kiedy i z kim uprawiałeś seks

Komisarz który zaproponował technologiczne rozwiązanie został momentalnie skrytykowany za swoje krótkowzroczne podejście. Przeciwnicy tego pomysłu znaleźli wiele argumentów przeciwko. Wśród najważniejszych jest cały zestaw obaw o nadużycia związane z opcją takiego zaznaczenia zgody na odbycie stosunku seksualnego w aplikacji. Bo przecież po wejściu takiego opcji w życie — zmuszenie potencjalnej ofiary gwałtu może nie być czynem niemożliwym, a wręcz przeciwnie. W strachu o własne zdrowie lub życie może okazać się zadaniem łatwiejszym, niż może się wydawać. To sytuacje kryzysowe, w których decyzje podejmowane są inaczej i nie zawsze są one oczywiste. Ponadto pojawiły się także głosy, że taka aplikacja może zostać wykorzystana do zwiększonego nadzoru państwowego (administracja miałaby informacje kto, z kim, jak i kiedy). Ponadto przecież dochodzi jeszcze kwestia tego, że jedna ze stron może zmienić zdanie po tym, jak w smartfonie zaznaczył już zgodę — i co w takiej sytuacji? Przecież smartfon mówi, że wszystko odbyło się za obopólną zgodą.