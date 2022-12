Nie tylko Google. Te marki najdłużej wspierają wypuszczone spartfony

Kiedy kupujemy nowy smartfon, wyposażony jest on we wszystkie softwareowe nowości, które oferuje jego producent. Te nowości mogą się różnić, w zależności od marki, i rozciągają się od nowych funkcji i możliwości w kwestii kamery, nowy opcji bezpieczeństwa, zarządzania baterią i nowych możliwości związanych z wydajnością, aż po nowy interfejs, animacje czy ikony. Wszystkie z tych rzeczy są ważne, ponieważ sprawiają, że z telefonów korzysta się lepiej, bezpieczniej czy po prostu - przyjemniej. Wystarczy prześledzić rozwój samego systemu Android by zorientować się, że dziś nikt z własnej wolni nie zdecydowałby się przejść z Androida 13 na, dajmy na to 6 czy 7.

Dlatego właśnie długie wsparcie przez producentów, nie tylko poprawkami bezpieczeństwa, ale też kolejnymi wersjami systemu operacyjnego, ma znaczenie. Jak pisaliśmy, Unia Europejska będzie chciała wymagać od producentów smartfonów z Androidem przynajmniej 3 lat wsparcia dla każdego urządzenia. Jednak już teraz część z nich stosuje manewr wyprzedzający, oferując w swoich telefonach wydłużony okres wsparcia aktualizacjami Androida, zmniejszając tym samym przepaść pomiędzy Androidem i Apple w tej ważnej kwestii.

Które marki oferują najdłuższe wsparcie na rynku?

Zanim zacznę moją listę, konieczny jest tu małe wtrącenie - ponieważ każdy producent ma całe portfolio telefonów warto pamiętać, że najlepsze wsparcie zazwyczaj dotyczy flagowych modeli, a średniaki i budżetowce raczej będą musiały obejść się w tej kwestii smakiem. Kolejną kwestią jest czas dostarczenia aktualizacji, który potrafi być... różny. Finalnie - poniższa lista bazuje na obietnicach samych producentów. Ponieważ wyścig na czas wsparcia rozpoczął się niedawno, póki co niewiele z telefonów faktycznie doświadczyło omawianych poniżej liczby aktualizacji.

Google

Opis warto zacząć od smartfonów samego producenta Androida, ponieważ telefony od Google chwalone były za wsparcie software'owe. Jednak w tym wypadku nie zyskują one tytułu najdłużej wspieranych urządzeń, ponieważ nawet Pixel 7 i 7 Pro otrzymają 3 nowe wersje Androida i 5 lat poprawek bezpieczeństwa. Jednak wyróżnienie należy się tutaj za fakt, że wszystkie smartfony Google wspierane są tak samo oraz za to, że wszystkie aktualizacje pojawiają się na Pixelach od razu po wypuszczeniu, dzięki czemu właściciele jako pierwsi mają dostęp do nowości.

Samsung

Samsung to producent, który najwięcej robi obecnie w kwestii aktualizacji. W swoich najnowszych, flagowych smartfonach oferuje on 4 lata wsparcia nowymi wersjami Androida i 5 lat wsparcia poprawkami bezpieczeństwa. Co więcej, nowe Androidy (jak Android 13) pojawiają się urządzeniach błyskawicznie i to nie tylko, jeżeli mówimy o flagowcach, ale też - o średniej półce. Jest to coś, co w świecie Androida było do tej pory niespotykane.

OnePlus

Ze wszystkich marek, które oferują dłuższe wsparcie, mało kto spodziewałby się, że to OnePlus bedzie dawał jedno z najdłuższych. Jednak to właśnie ta marka obiecała, że na jej smarfonach (zapewne flagowych) wypuszczonych po 2023 roku pojawią się 4 aktualizacje systemu operacyjnego, a poprawki bezpieczeństwa będą dostarczane przez 5 lat.

Xiaomi

Niestety, Xiaomi, choć jest to jeden z największych producentów na świecie, wciąż nie równa się z Samsungiem pod kątek ilości aktualizacji. Jednak warto odnotować, że dziś kupując flagowiec marki mamy szansę na 3 kolejne wersje systemu Android i 4 lata poprawek bezpieczeństwa.

Oppo

Oppo, zmieniając swoją politykę aktualizacji, zrównało się w tej kwestii z Xiaomi i także oferuje dla swoich flagowych modeli 3 lata wsparcia pod kątem systemu operacyjnego oraz 4 pod kątem aktualizacji bezpieczeństwa.

Branża smartfonów z Androidem zdecydowanie idzie w stronę dłuższego wsparcia swoich urządzeń. Nawet mniejsze marki, jak LG czy Fairphone starają się dobić do 3 lat kolejnych wersji Androida (i czasami im się to udaje). Miejmy więc nadzieje, że już niedługo użytkownicy iPhone'ów nie będą jedynymi, którzy będą otrzymywać regularne i szybkie aktualizacje przez długi czas.