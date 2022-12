4 nowe wersje i 5 lat aktualizacji bezpieczeństwa. OnePlus z planami na rozwój OxygenOS

Jeszcze kilka miesięcy temu użytkownicy smartfonów OnePlus mieli powody do obaw. Zawirowania wokół marki jako niezależnej firmy i widmo tego, że będą musieli pożegnać się z OxygenOS i przesiąść na ColorOS rozwijany przez OPPO. Taki ruch spotkał się z głośnym sprzeciwem społeczności. W badaniu przeprowadzonym przez firmę przed wprowadzeniem Androida 13 dali oni upust swoim emocjom. I to zadziałało. Wraz z premierami ColorOS 13 i OxygenOS 13 obie firmy podjęły decyzję o równoległym rozwoju obu systemów.

Choć szybko okazało się, że są bardzo do siebie zbliżone i różnią je, przynajmniej na pierwszy rzut oka, wyłącznie szczegóły, posiadacze telefonów OnePlus odetchnęli z ulgą. I najwyraźniej przez kilka kolejnych lat nie będą musieli się martwić o przyszłość systemu, który zainstalowany jest na tych smartfonach. Firma potwierdziła właśnie, że przynajmniej przez 4 lata będą pojawiały się aktualizacje systemu. Jednocześnie zapowiedziała, że wraz z przyszłorocznymi modelami rozszerzy wsparcie dla aktualizacji bezpieczeństwa, które będą dostępne przez 5 lat od premiery.

OxygenOS 13.1 w pierwszej połowie 2023 r. Co przyniesie aktualizacja?

Dowiedzieliśmy się także, co OxygenOS w wersji 13.1 przyniesie w kwestii rozwiązań dla użytkowników smartfonów, którzy aktualizację do najnowszej odsłonie systemu operacyjnego otrzymają w pierwszej połowie przyszłego roku. A będzie tego całkiem sporo. W nowej wersji pojawi się wiele usprawnień sprawiających, ze korzystanie z niej będzie przyjemniejsze. Udoskonalona funkcja OnePlus Private Safe, wprowadzona już w OxygenOS 13 wraz z innymi rozwiązaniami w zakresie ochrony prywatności, poprawi z kolei poziom bezpieczeństwa.

Twórcy podkreślają również, że OxygenOS 13.1 skupiać się będzie na dalszym rozwoju aplikacji związanych ze zdrowiem i dobrym samopoczuciu użytkowników. Do systemu dodany zostanie szereg nowych funkcji zwiększających dostępność urządzeń dla osób borykających się z kłopotami zdrowotnymi czy dla użytkowników z niepełnosprawnością.

Pośród naszych użytkowników są osoby mierzące się z problemami związanymi z funkcjonowaniem w społeczeństwie, które zawsze jest online. Będziemy rozwijać rozwiązania poprawiające ich jakość życia

- deklaruje Crayon Hsieh, dyrektor OneLab w OnePlus. Nie zabraknie też poprawek i usprawnień w działaniu aplikacji multimedialnych. Nie można też zapominać o dalszych optymalizacjach i funkcjach wpływających na poprawne działanie systemu. OxygenOS 13.1 ma poprawić działanie niektórych smartfonów i pozytywnie wpłynąć na płynne działanie.

Choć żadne konkrety związane z OxygenOS 13.1 ni jeszcze nie padły, widać, że OnePlus nie zamierza rezygnować ze swojego systemu operacyjnego. Przedstawiciele firmy na pierwszym od dwóch lat spotkaniu ze społecznością użytkowników smartfonów OnePlus chętnie opowiadali o rozwiązaniach dostępnych w OxygenOS w wersji 13. Wymienili się też cennymi doświadczeniami i uwagami, które posłużą do ulepszania kolejnych wydań i aktualizacji systemu. Omawiano również ostatnie optymalizacje oprogramowania i ulepszenia wprowadzone do OxygenOS 13. Poruszono m.in. kwestie inteligentnego systemu zarządzania pamięcią AI System Booster, nowego ekranu Always on Display, współpracy ze Spotify, Google i Dolby w dostarczaniu najlepszych wrażeń ze słuchania muzyki. Nie zabrakło też wzmianek na temat Prywatnego Sejfu 2.0 zapewniającego bezpieczne udostępnianie danych.