Allegro podnosi ceny Smarta! Sprawdź nowy cennik abonamentu!

Allegro Smart! to usługa oferująca przede wszystkim darmowe dostawy przy zakupach na Allegro. W listopadzie zeszłego roku firma uruchomiła specjalny program, w ramach którego subskrypcją Smart! można się było dzielić z bliskimi. Kilka miesięcy temu okazało się, że była to czasowa "promocja", która kilka tygodni temu dobiegła końca. Korzystacie z Allegro Family i kupiliście Smarta przed 21 listopada zeszłego roku? Ze współdzielenia możecie korzystać do końca swojej subskrypcji. Wykupiliście Allegro Smart! po 21 listopada 2022 roku? Już od lipca nie możecie go udostępniać w ramach programu. Jednak koniec Allegro Family to nie koniec zmian dla Allegro Smart! Allegro zapowiedziało właśnie zmiany w abonamencie - a konkretnie zmiany w jego cenniku, który będzie obowiązywał od 16 października.

Obecnie cennik Allegro Smart! prezentuje się następująco:

59,90 zł przy płatności za 12 miesięcy

10,99 zł przy płatności za 1 miesiąc

16 października zmieni się cena miesięcznego abonamentu, który wzrośnie do 14,99 zł miesięcznie.

Nowy cennik Allegro Smart! Będzie drożej, ale nie dla wszystkich

Jest w tym dobra wiadomość. Allegro zapowiada, że nie będzie przedłuży abonamentu automatycznie z uwzględnieniem nowego abonamentu. Jeśli posiadasz aktywne Allegro Smart!, które zostało opłacone przed 16 października, przed godziną 9:0, to w dniu zakończenia opłaconego okresu firma nie pobierze automatycznie opłaty za kolejny miesiąc, a to oznacza, że nie zostanie przedłużona subskrypcja na nowych warunkach. By móc odnowić abonament, będzie trzeba jeszcze raz go aktywować - z nową ceną.

Drugą ważną informacją jest to, że nie zmienia się cena rocznego abonamentu Allegro Smart! płacone z góry. Tu wciąż obowiązuje cena 59,90 zł przy płatności za 12 miesięcy i to znacznie lepsza oferta niż płatność miesięczna. Allegro zachęca więc do decydowania się na ten właśnie wariant.

Przy okazji warto przypomnieć, co Allegro Smart! oferuje:

nielimitowaną liczbę dostaw kurierem lub do tysięcy automatów paczkowych i punktów odbioru - wszystkie metody dostawy dostępne są tutaj.

bezpłatne zwroty przesyłek Allegro Smart! (jednorazowo dla każdego zamówienia)

Smart! okazje, dzięki którym kupicie produkty w obniżonych cenach lub otrzymacie do nich dostęp wcześniej, niż inni - aktualne Smart! Okazje

priorytetową obsługę - wnioski w Allegro Protect rozpatrywane są w ciągu 2 dni roboczych

Jednocześnie Allegro chwali się, że firmie udało się już uruchomić ponad 3000 automatów paczkowych. 3001. urządzenie postawiono i uruchomiono na krakowskim Kazimierzu i zdobione jest drewnianą rzeźbą, która swym stylem wpisuje się w zabytkowy charakter miejsca, w którym się znajduje.

Zdobienia na tym wyjątkowym automacie są dziełem małopolskiego artysty, Tadeusza Franosza z Białego Dunajca, ucznia znanego Władysława Trebuni-Tutki. Allegro przekonuje, że ich automaty są wyjątkowo - i to także pod względem ekologicznym oraz dbają o środowisko. Nie zanieczyszczają światłem, które uruchamia się dopiero gdy ktoś odbiera paczkę i zazwyczaj są otoczone zielenią. Firma dąży do zmniejszenia śladu węglowego poprzez zakup dla urządzeń gwarancji pochodzenia energii z odnawialnych źródeł oraz montowanie na nich czujników mierzących jakość powietrza. Dodatkowo użytkownicy mogą wybrać wygodną dla nich wysokość skrytki, bezpłatnie nadać niepotrzebne elektrosprzęty, a za co 10.odebraną w skali roku przesyłkę Allegro finansuje posadzenie drzewa z dedykacją.