Wiosna z Huawei. Zegarki i słuchawki w super cenach

Choć za oknem nie widać, by wiosna przyszła wcześniej, Huawei przychodzi z nową promocją, która z pewnością zainteresuje szukających powodów, by zrzucić z siebie zimowe lenistwo i zadbać o kondycję! Inteligentne zegarki z logo Huawei, zdaniem producenta, to nie tylko stylowe gadżety, ale także zaawansowana pomoc w dążeniu do lepszej formy i zdrowia. Huawei to doskonała okazja, by upolować smartwatch idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i w dodatku w obniżonej cenie!

Huawei Watch Ultimate

Voyage w kolorze srebrnym za 3499 zł ma być idealnym towarzysz podwodnych przygód i nurkowania

Expedition w kolorze czarnym za 2799 zł (o 500 zł taniej!) posiada wytrzymałą obudową z tytanu i funkcję nawigacji GPS.

Huawei Watch 4 Pro

Elite z tytanową bransoletą za 2599 zł połączenie elegancji i nowoczesnych technologii, lekka tytanowa konstrukcja, eSim do dzwonienia bez telefonu.

Classic ze skórzanym paskiem za 2199 zł to klasyka w nowoczesnym wydaniu, stylowy skórzany pasek, mnogość funkcji monitorujących zdrowie.

Blue Edition za 2199 zł ma mocno sportowy charakter, granatową kopertę i kompozytowy pasek, idealny do biegania i pływania.

Huawei Watch GT 4

W ramach promocji ceny wszystkich modeli tego zegarka zostały obniżone o 100 zł względem cen rekomendowanych. Producent przygotował zarówno ofertę dla pań, jak i panów. Panie do wybory mają wersje Classic, Elegant, Elite w następujących cenach kolejno: 1099 zł, 1299 zł, 1599 zł. Dla panów przygotowano wersje: Active i Classic za 999 zł, Green za 1099 zł oraz Elite za 1399 zł.

Jest też coś dla osób, które szukają budżetowych rozwiązań. To dostępny w różnych wersjach kolorystycznych Huawei Watch Fit SE za 299 zł - dostępny w kolorze czarnym, różowym i zielonym, idealny dla osób rozpoczynających swoją przygodę z monitorowaniem aktywności. Natomiast inteligentna opaska Huawei Band 8 dostępna za 199 zł motywuje do ruchu także najmłodszych.

Zegarki i słuchawki Huawei w niższych cenach. Wiosenna promocja trwa

Jest też coś dla tych, którzy szukają nowych słuchawek. Huawei FreeBuds 5i posiadają certyfikat jakości dźwięku Hi-Res, co wyróżnia je na tle innych modeli w podobnej cenie, a ponadto oferują zwiększony komfort noszenia, ulepszoną redukcją szumów do 42 dB i długi czas pracy na jednym ładowaniu. ANC, w tym modelu jest dwukrotnie lepsze niż w przypadku 4i, a czas pracy na baterii to 6 godzin odtwarzania muzyki przy włączonej redukcji szumów lub do 7,5 godziny przy wyłączonym ANC. Ze słuchawek można korzystać zarówno na iPhone'ach jak i urządzeniach z Androidem. A wszystko to w promocyjnej cenie 329 zł.

Promocja obowiązuje także w sklepach partnerskich Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, xkom, Komputronik, oficjalnej strefie marki na Allegro oraz butikach SWISS. Zniżki na zegarki i słuchawki obowiązują od dzisiaj, 18 do 31 marca 2024 roku lub do wyczerpania zapasów.