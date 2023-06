Allegro Smart! to świetna usługa, pozwalająca na korzystanie z darmowych dostaw zakupów na Allegro. Od listopada zeszłego roku dostęp do niej można było dzielić z bliskimi, jednak czas tej promocji dobiegł już niestety do końca, na osłodę będzie jednak mały bonus.

Usługa Allegro Smart! dostępna jest w cenie 59,90 zł przy opłacie rocznej lub 10,99 zł przy miesięcznej subskrypcji. Od 21 listopada 2022 roku Allegro udostępniło promocję, dzięki której dostęp do tej usługi można było współdzielić z bliskimi. Miała się ona zakończyć z końcem czerwca, jednak Allegro przedłużyło ją jeszcze do 3 lipca.



Co z użytkownikami, którzy już zakupili tę usługę i współdzielą ją z bliskimi? Otóż ci klienci, którzy wykupili smarta przed 21 listopada zeszłego roku, będą mogli nadal udostępniać ją do końca swojej subskrypcji.

Z kolei w przypadku wykupienia Allegro Smart! po 21 listopada 2022 roku, po 3 lipca nie będą mogli już jej udostępniać w ramach programu Dziel Allegro Smart! z bliskimi.

Wspominałem we wstępie o osłodzie i bonusie dla osób, które korzystały z dostępu do Allegro Smart i do wczoraj byli Członkami Grupy Rodzinnej. Otóż od dziś do 30 września, będą mogli wykupić samodzielny dostęp do usługi Allegro Smart! na cały rok w atrakcyjnej cenie w wysokości 39,90 zł, a więc o 20 zł taniej niż regularna cena rocznej subskrypcji tej usługi. Regulamin tej promocji dostępny jest pod tym linkiem (pdf).

Na szczęście to nie koniec usługi Allegro Family, dzięki której nadal będzie można wysyłać prośby o zakup do członków grupy rodzinnej z wykupioną usługą Allegro Smart!.

Źródło: Allegro.