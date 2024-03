Nowy serwis Allegro już sprzedaje. Takie było pierwsze zamówienie

Ekspansja polskich firm na kolejne rynki zagraniczne zawsze cieszy. Nie inaczej jest w przypadku Allegro, które właśnie dziś rozpoczęło działalność w kraju naszych południowych sąsiadów. Zgodnie z informacją od rzecznika prasowego Allegro, Marcina Gruszki, strona allegro.sk już działa i można przy jej pomocy składać zamówienia. Co zamówił pierwszy klient? O tym również rzecznik poinformował swoich obserwujących.

Allegro wkracza do Słowacji. Trzymamy kciuki!

Branża e-commerce przeżyła w ostatnich latach prawdziwy rozkwit. Naturalnie, bardzo duże znaczenie miały wydarzenia z 2020 roku, kiedy to sklepy stacjonarne funkcjonowały w ograniczonym zakresie. Oznacza to, że przy szybko rosnącej konkurencji przebicie się na kolejne rynki może być trudne. Czy Allegro uda się to na Słowacji? Oczywiście mocno trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. Obecność polskiego serwisu w kolejnych europejskich krajach to zawsze powód do satysfakcji. Oby tylko słowackiemu Allegro udało się zdobyć silną pozycję na lokalnym rynku, choć o tak dużą dominację, jak w przypadku Polski, będzie trudno.

To jednak na ten moment tylko pobożne życzenia i wróżenie na przyszłość. Skupmy się na tym, co teraz, czyli pierwszych zamówieniach dokonanych przez słowackich klientów. Od tego właśnie zaczęła się sprzedaż na słowackim rynku.

Pierwsze zamówienie na słowackim Allegro. Co w nim było?

Jak poinformował Marcin Gruszka, pierwszym sprzedanym produktem jest protiprachová maska, czyli maska przeciwpyłowa. Dokładnie ta:

Czy Allegro uda się odnieść komercyjny sukces na Słowacji? Jakie będą kolejne etapy zagranicznej ekspansji sklepu, z którego w Polsce tak chętnie korzystamy? Odpowiedzi na te pytania poznamy w niedalekiej przyszłości.