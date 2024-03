Allegro miesza w opiniach o produktach. Wkrótce stracisz dostęp do ważnej opcji

Opinie o produktach sprzedawanych na Allegro pozwalają podjąć świadomą decyzję przed zakupem. Wystawione przez wcześniejszych kupujących mogą rzucić więcej światła na to, co rzeczywiście jest sprzedawane. Allegro pozwala te opinie oceniać – z wykorzystaniem łapki w górę lub łapki w dół. Oceny te pokazują, czy dana opinia jest pomocna, czy też nie. Wkrótce się to zmieni. Od 15 kwietnia z opinii o produktach zniknie łapka w dół. Jak czytamy w zmienionym regulaminie Allegro:

Nadal ocenisz opinię jako pomocną kciukiem w górę, natomiast usuniemy możliwość wystawienia kciuka w dół. Jeśli opinia jest niezgodna z naszym regulaminem lub narusza przepisy prawa – nadal będzie można zgłosić naruszenie.

Zmiana ma ta zapobiec manipulowaniu ogólną oceną daje opinii na temat konkretnego produktu.

Allegro ze sporymi zmianami dla kupujących. Co nowego?

Jednak to nie koniec zmian, jakie Allegro szykuje na kolejne miesiące. W związku z nowymi przepisami unijnymi wynikającymi z Aktu o Usługach Cyfrowych, największa platforma e-commerce w Polsce będzie musiała wyświetlać dane osobowe sprzedającego, który jest przedsiębiorcą oraz informować o podmiotach, które zapłaciły za reklamę oraz w imieniu których są one prezentowane na Allegro. Jak czytamy w zaktualizowanym regulaminie: okres przechowywania danych osobowych w powyższym celu to 6 miesięcy od momentu zakończenia świadczenia usług. Pojawią się też zmiany związane z programem Allegro Share. Platforma skraca czas z 45 do 30 dni czas, po którym można korzystać z punktów za zakupy z poleceń. Zaktualizowana zostanie też lista kategorii, które zostaną wykluczone z programu. Opisywane zmiany wejdą w życie 15 kwietnia.

Jest też coś dla użytkowników Allegro Lokalnie. Od 4 czerwca nie będzie można wykonywać tradycyjnych przelewów za produkty kupione na tej platformie. Za zamówienia będzie można zapłacić kartą, BLIKIEM lub szybkim przelewem. Zmienia się też czas wymagany na zrealizowanie płatności. Obecnie na opłacenie zakupu w ogłoszeniu "kup teraz" lub "licytacji" użytkownicy mają 120 godzin od momentu przejścia do płatności. W czerwcu czas ten skrócony zostanie do 72 godzin. Dotyczy to wyłącznie opcji licytacji. Przedmioty kupione w ramach "kup teraz" będą musiały być opłacone od razu.