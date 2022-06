Allegro: Średnia oszczędność dzięki Allegro Smart! to 800 zł. Rzeczywistość? Zobaczcie sami

Allegro Smart! zadebiutowało w Polsce dokładnie w południe 27 sierpnia 2018 roku - (link do mojej relacji z konferencji prasowej). To była spora nowość (osobiście nazwałem to wręcz rewolucją) na tej największej obecnie platformie sprzedażowej w Polsce. Okazuje się też, że nie był to tylko chwilowy zachwyt, trwa on do dziś i to w dużo większym zakresie niż w początkowej fazie.

W pierwszym tygodniu po premierze Allegro Smart! wykupiło 100 tysięcy osób, kupując przy tym 850 tysięcy produktów z darmową dostawę, co dawało wówczas 8,5 produktu na osobę (link do pierwszych danych).

Dane o pierwszych oszczędnościach na dostawach klientów, którzy wykupili Allegro Smart! pojawiły się dopiero w lutym 2020 roku (link do naszego wpisu), a więc prawie półtora roku po debiucie. Okazało się, że łącznie mowa była jeszcze wtedy o zaledwie 0,5 mld zł zaoszczędzonych kosztów dostaw przez klientów, a rekordzista mógł pochwalić się wynikiem 90 tysięcy zł w rok.

Wrażenie zaczęły robić dane dokładnie po trzech latach obecności Allegro Smart! na rynku (link). Na koniec sierpnia 2021 roku była to już kwota 2,8 mld zł, co dawało średnio 450 zł oszczędności na osobę. Tu rekordem po trzech latach było 185 tys. zł na koncie jednego użytkownika.

Warto tu zaznaczyć, że to już czas, kiedy Allegro dzieliło się kosztami darmowych dostaw w ramach Allegro Smart! ze sprzedawcami (do 4 stycznia 2021 roku pokrywało je w całości Allegro - link).

Z kolei ostatnie dane od Allegro (link) mówią już o 4 mld zł zaoszczędzonych przez allegrowiczów korzystających z Allegro Smart!, a których jest aktualnie 5 mln. Jak łatwo policzyć, daje nam to już 800 zł oszczędności na osobę po 3,5 roku.

Grzegorz Czapski, Dyrektor ds. Rozwoju w Allegro:

Polacy pokochali Smarta. Już ponad 5 milionów klientów korzysta dzięki niemu z łatwiejszych i przyjemniejszych zakupów. Każdy może zaoszczędzić na szybkich darmowych dostawach w ramach pakietu, specjalnych ofertach tylko dla Smartowiczów, czy też festiwalu promocji Smart! Week. Po ponad trzech latach od uruchomienia usługi klienci mają dostęp już aż do 160 milionów ofert z logo Smart!.

Na ile realne są to oszczędności, nawet te średnie? O tym możemy przekonać się we wspomnianym wątku na Twitterze. Jego autor akurat nie korzysta z Allegro Smart! i za swoje dostawy musiał zapłacić ponad 1,2 tys. zł (z informacji na moim koncie wynika, że te koszty nie obejmują całej dekady odkąd mam konto na Allegro, więc te dane kosztów dostaw prawdopodobnie nie odnoszą się do całej historii).

Natomiast wysyp komentarzy od innych użytkowników tej usługi pokazuje, że oszczędności na Allegro Smart! mają naprawdę spore - od tysiąca złotych do nawet ponad siedmiu tysięcy złotych. Tak więc jestem skłonny uwierzyć, nawet w te uśrednione oszczędności.

Zebrałem w jedną grafikę udostępnione zrzuty z kont Allegro (dane, co do swoich oszczędności bądź wydatków, znajdziecie pod tym linkiem). Jeden z tych zrzutów jest z naszego redakcyjnego Slacka, od jednego z naszych redakcyjnych kolegów. Podejrzewam więc, iż większość z Was nie musi szukać ze świecą w swoim otoczeniu takich osób, które tyle zaoszczędziły już na darmowych dostawach.

Pozostaje pytanie, kto pokrywa te koszty, skoro nie kupujący na Allegro? Jak wspominałem, od 4 stycznia 2021 roku, Allegro dzieli się ze sprzedawcami tymi kosztami i od razu zaznaczę, że wcale tak nie jest, że sprzedawcy przerzucili je na klientów - wyjaśniam to w tym wpisie: link.

Grzegorz Czapski:

Popularność usługi uczyniły z Allegro Smart! punkt odniesienia dla całego rynku e-commerce w Polsce. Program jednocześnie pomaga firmom zwiększać obroty na Allegro, dlatego też chętnie dołączają do niego swoje oferty. To sytuacja, w której wygrywają i klienci, i sprzedawcy, a nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa w zakresie rozwoju tej usługi.

Niejako potwierdzenie tych słów możemy też znaleźć w jednym z komentarzy w rzeczonym wątku na Twitterze:

Według danych Allegro, kupujący w ramach Allegro Smart! wydają średnio po 2 latach od dołączenia do programu o 84% więcej. Tak więc rzeczywiście tak może być, iż program ten to klasyczny model win-win.

Kolejne dane o popularności tej usługi poznamy zapewne na koniec sierpnia tego roku, a więc na czwartą rocznicę Allegro Smart! w Polsce. Patrząc po skokowym wzroście popularności Allegro Smart! od 2021 roku, można przypuszczać iż będą jeszcze bardziej imponujące.