Darmowa wysyłka kurierem z Allegro Smart! teraz od niższej kwoty

W tym roku zadebiutowały w Polsce dwie duże platformy sprzedażowe w polskim e-commerce. Najpierw Amazon, a ostatnio Shoppe. Oba serwisy kuszą klientów darmowymi dostawami, Amazon obniżył ostatnio kwotę zakupów uprawniającą do bezpłatnej przesyłki ze 100 zł do 40 zł, a Shopee oferuje je bez względu na kwotę zamówienia i to zarówno kurierem, jak i do Paczkomatów InPostu.

Allegro nie może pozostawać w tyle, więc zdecydowało się na podobny krok i w ramach usługi Allegro Smart! obniżyło minimalną kwotę zamówienia dla darmowych dostaw kurierem z 80 zł do 40 zł, czyli do poziomu bezpłatnych dostaw do punktów odbioru.

Michał Owerczuk, Smart and Loyalty Programs Director w Allegro:

2,8 miliarda złotych - tyle Polacy zaoszczędzili już na darmowych dostawach od startu Allegro Smart! zaledwie 3 lata temu. Wkraczamy właśnie w bardzo szczególny czas w roku - okres sezonowych wyprzedaży, akcji specjalnych, takich jak Smart! Week czy Black Week, oraz świątecznych zakupów. Właśnie dlatego wdrożyliśmy rozwiązanie, które odciąży domowe budżety w całym kraju dzięki darmowym dostawom kurierskim dostępnym dla jeszcze większej liczby kupujących.

Najbliższy festiwal zakupowy na Allegro to Smart Week!, który rozpocznie się już 27 września i potrwa do 3 października. Z kolei sama promocja na darmowe dostawy kurierem obowiązuje od jutra do 3 stycznia, a więc obejmie okres przedświąteczny i wyprzedaże po świętach.

Aktualnie w ramach usługi Allegro Smart! dostępnych jest ponad 100 mln ofert na Allegro, które dostarczane są za darmo do 35 tysięcy punktów odbioru i automatów pocztowych oraz bezpośrednio kurierem do klientów, w większości w przeciągu 1-2 dni, z tego 20 milionów już dzień po zakupie i kilka milionów tego samego dnia.

Źródło: Allegro.