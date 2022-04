Sprzedawcy nie unikną już podwyżki kosztów dostaw. Allegro kończy z AlleProgres

Zacznijmy od tej podwyżki i zmiany sposobu rozliczeń. Od 1 lutego obowiązuje nowy cennik dostaw, w którym Allegro stopniuje ich koszt w zależności od wartości zamówienia (więcej o tych zmianach). Dla przykładu, dla najpopularniejszych metod dostawy, czyli do automatów paczkowych i punktów odbioru, wygląda to następująco:

Metoda dostawy Zamówienie od 40 do 79,99 zł Zamówienie od 80 do 199,99 zł Zamówienie od 200 do 299,99 zł Zamówienie od 300 zł Allegro One Box 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Allegro One Punkt 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Allegro Paczkomaty InPost 0,99 zł 2,49 zł 3,99 zł 4,99 zł Allegro Odbiór w Punkcie DPD 0,99 zł 2,49 zł 3,99 zł 4,99 zł Allegro Odbiór w Punkcie UPS 0,99 zł 2,49 zł 3,99 zł 4,99 zł Allegro Punkty Poczta, Orlen, Żabka, Ruch 0,99 zł 2,49 zł 3,99 zł 4,99 zł Allegro Punkty Poczta pobranie 4,48 zł 5,98 zł 7,48 zł 8,48 zł

Darmowe są tylko dostawy do automatów i punktów Allegro - Allegro One Box i Allegro One Punkt (poza Allegro Smart! już są płatne - szczegóły). Pozostałych kosztów sprzedawcy mogli uniknąć przystępując do programu AlleProgres, uruchomionego również 1 lutego.

Polegał on na tym, że sprzedawcy, którzy od lutego tego roku i w każdym kolejnym miesiącu zrealizowali określony wzrost zamówień zrealizowanych tego samego dnia, w porównaniu z październikiem ubiegłego roku, otrzymywali rabat nawet do wysokości pełnego kosztu dostaw, jaki ponoszą po lutowej podwyżce.

Niestety, niedługo to potrwało, Allegro poinformowało właśnie, że kończy ten program 20 kwietnia. Oznacza to, że jeśli dany sprzedawca osiągnie zakładany poziom wysyłek tego samego dnia do 20 kwietnia, po raz ostatni otrzyma jeszcze rabat za wszystkie przesyłki wysłane od 1 kwietnia do 20 kwietnia.

Jednocześnie Allegro informuje, że nie planuje w najbliższym czasie uruchamiać podobnego programu. Jak zatem będzie teraz motywował sprzedawców do szybkich wysyłek? Otóż tak:

Dzięki szybkiej dostawie Twoje oferty są bardziej atrakcyjne dla klientów. Dostawa następnego dnia wpływa na pozycję Twoich przedmiotów na listach ofert oraz na wyniki w panelu Jakość mojej sprzedaży. Zadbaj więc o to, żeby wysyłać możliwie jak najwięcej zamówień w dniu ich złożenia.

