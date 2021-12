Darmowe dostawy Allegro Smart! będą kosztować sprzedawców nawet 6.99 PLN za przesyłkę

Od początku uruchomienia usługi Allegro Smart! do 4 stycznia tego roku całość kosztów darmowych dla kupujących dostaw pokrywało Allegro. Jednak po tej dacie Allegro zdecydowało, że część z tych kosztów w przypadku najpopularniejszej z form dostaw do Paczkomatów InPostu muszą pokrywać też sprzedający.

Z kolei od września do zestawu metod dostaw objętych podziałem kosztów ze sprzedawcami dołączyły punkty odbioru. W rezultacie sprzedawcy musili pokrywać koszty dostaw w ramach Allegro Smart! według poniższej rozpiski:

Metoda dostawy Kwota, jaką zapłacisz Allegro Paczkomaty Inpost 0,99 zł brutto (za przesyłkę dla zamówień poniżej 100 zł) 1,99 zł (za przesyłkę dla zamówień od 100 zł) Allegro Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruch 0,99 zł brutto (za przesyłkę dla zamówień poniżej 100 zł) 1,99 zł (za przesyłkę dla zamówień od 100 zł) Allegro UPS Odbiór w Punkcie 0,99 zł brutto (za przesyłkę dla zamówień poniżej 100 zł) 1,99 zł brutto (za przesyłkę dla zamówień od 100 zł) Allegro Kurier DPD, Allegro Kurier DPD Pobranie, Allegro Pocztex Kurier 48, Allegro Pocztex Kurier 48 Pobranie, Allegro Kurier UPS (do 10 kg), Allegro Kurier UPS (do 10 kg) Pobranie 3,99 brutto Allegro Punkty Poczta Pobranie 4,48 zł* brutto (za przesyłkę dla zamówień poniżej 100 zł) 5,48 zł* (za przesyłkę dla zamówień od 100 zł) *Od kupującego dostaniesz kwotę za przedmiot oraz 3,99 złotych.

W miarę proste, czytelne i sprawiedliwe. Jednak od 1 lutego 2022 roku zmieni się zupełnie sposób rozliczania kosztów darmowych dostaw Allegro Smart!. Zarówno jeśli chodzi o ich wysokość, jak i znacznie poszerzy się zakres wartości zamówień.

Jak widzicie wyżej do tej pory funkcjonują dwa progi wartości zamówień, determinujące wysokość kosztów ponoszonych przez sprzedawców - do 100 zł i od 100 zł.

Nowe zasady rozliczeń, które wprowadza Allegro przewidują rozszerzenie progów do czterech - od 40 do 79,99 zł, od 80 do 199,99 zł, od 200 do 299,99 zł, od 300 zł.

Metoda dostawy Zamówienie od 40 do 79,99 zł Zamówienie od 80 do 199,99 zł Zamówienie od 200 do 299,99 zł Zamówienie od 300 zł Allegro Kurier UPS 1,99 zł dla przesyłek do 20 kg 3,99 zł dla przesyłek do 20 kg 5,99 zł dla przesyłek do 20 kg 6,99 zł dla przesyłek do 20kg Allegro Kurier DPD 1,99 zł 3,99 zł 5,99 zł 6,99 zł Allegro Pocztex Kurier 48 1,99 zł 3,99 zł 5,99 zł 6,99 zł

W związku z tym, sprzedawcy będą w większym zakresie partycypowali w kosztach darmowych dostaw w ramach Allegro Smart!. W przypadku dostaw kurierem i płatności z góry - od 1,99 zł do 6,99 zł za przesyłkę.

Metoda dostawy Zamówienie od 40 do 79,99 zł Zamówienie od 80 do 199,99 zł Zamówienie od 200 do 299,99 zł Zamówienie od 300 zł Allegro Kurier UPS pobranie 1,99 zł + 3,49 zł za usługę pobrania 3,99 zł + 3,49 zł za usługę pobrania 5,99 zł + 3,49 zł za usługę pobrania 6,99 zł + 3,49 zł za usługę pobrania Allegro Kurier DPD pobranie 1,99 zł + 3,49 zł za usługę pobrania 3,99 zł + 3,49 zł za usługę pobrania 5,99 zł + 3,49 zł za usługę pobrania 6,99 zł + 3,49 zł za usługę pobrania Allegro Pocztex Kurier 48 pobranie 5,48 zł 7,48 zł 9,48 zł 10,48 zł

Natomiast przy dostawach kurierem z płatnością przy odbiorze - od 1,99 zł do nawet 10,48 zł przy dostawie Allegro Pocztex Kurier 48 pobranie dla wartości zamówień powyżej 300 zł.

Co z punktami odbioru, automatami paczkowymi i Paczkomatami InPostu? Tu nie ma zaskoczenia, Allegro będzie teraz promować tylko własne formy dostawy. Sprzedawcy nie będą ponosili żadnych kosztów przy wyborze kupujących dostawy do automatów paczkowych Allegro One Box i punktów odbioru Allegro One Punkt (głównie saloniki Kolportera i punkty Epaka).

Metoda dostawy Zamówienie od 40 do 79,99 zł Zamówienie od 80 do 199,99 zł Zamówienie od 200 do 299,99 zł Zamówienie od 300 zł Allegro One Box 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Allegro One Punkt 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Allegro Paczkomaty InPost 0,99 zł 2,49 zł 3,99 zł 4,99 zł Allegro Odbiór w Punkcie DPD 0,99 zł 2,49 zł 3,99 zł 4,99 zł Allegro Odbiór w Punkcie UPS 0,99 zł 2,49 zł 3,99 zł 4,99 zł Allegro Punkty Poczta, Orlen, Żabka, Ruch 0,99 zł 2,49 zł 3,99 zł 4,99 zł Allegro Punkty Poczta pobranie 4,48 zł 5,98 zł 7,48 zł 8,48 zł

Z kolei koszty dostaw do punktów odbioru i Paczkomatów InPostu będą kształtować się dla sprzedawców w zakresie od 0,99 zł do 4,99 zł w zależności od wartości zamówienia, a w przypadku dostaw Allegro Punkty Poczta pobranie - od 4,48 zł do 8,48 zł.

To oczywiście koszty po stronie sprzedawców, wiadomo jednak, że część z nich będą chcieli scedować na kupujących, co będzie skutkowało zwiększeniem cen za towary objęte usługą Allegro Smart!. Allegro jednocześnie nie informuje czy sprzedawcy spełniający wymogu Programu Szybkich Wysyłek, nadal będą mieli przyznawany bonus w wysokości kosztów dostaw Allegro Smart!, tak jak do tej pory.

Źródło: Allegro.