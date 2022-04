Bezpłatne dostawy Allegro Smart! dostępne również na Allegro Lokalnie

1

Allegro poinformował dziś o rozszerzeniu usługi darmowych dostaw Allegro Smart! na zakupy dokonywane na Allegro Lokalnie. To osobny serwis dla prywatnych sprzedawców z ogłoszeniami produktów, po zakupie których możecie skorzystać, na razie w promocji do końca czerwca, z bezpłatnych dostaw do Paczkomatów.