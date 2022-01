Brakuje już miejsca na Paczkomaty? InPost zacznie je stawiać w sklepach Żabki

Branżowy portal Wiadomości Handlowe dotarł do informacji, według których InPost i Żabka nawiązały właśnie współpracę, na mocy której Paczkomaty będą mogły być instalowane wewnątrz sklepów Żabka.

Informacje te potwierdził portalowi WH Wojciech Kądziołka, rzecznik prasowy InPostu:

Żabka i InPost rozpoczęły pilotaż, w ramach którego w wybranych sklepach Żabka pojawiły się paczkomaty InPost typu InDoor. Obie firmy będą wspólnie, dla zwiększenia wygody klientów, rozwijać usługę nadawania i odbioru przesyłek w wybranych sklepach sieci Żabka, co zwiększy jej dostępność w całej Polsce.

Paczkomaty typu InDoor to nie jest nowy projekt, InPost zaczął je uruchamiać już jakiś czas temu w galeriach handlowych, jeden z nich spotkałem w Galerii Renova w Warszawie:

Niemniej są to bardzo duże maszyny, zajmujące całą powierzchnie jednego ze sklepów, osobiście nie wyobrażam sobie choćby części z tych modułów w tak małych sklepach jakimi są Żabki. Już teraz ciężko w Żabkach robić zakupy przy kilku klientach, a w przypadku dostaw wręcz często jest to niemożliwe przy dwóch paletach z towarem przy samej kasie.

Z drugiej strony, jeśli już udałoby się wepchnąć Paczkomaty do tych większych Żabek, mogłoby to nieco odciążyć sprzedawców i samych klientów, którzy nie nadają czy nie odbierają paczek i muszą czekać na obsługę, zajętą ich wydawaniem. Bywa to irytujące, podobnie jak kiedyś, gdy polecone lądowały w warzywniakach czy jak teraz w przypadku zajętych okienek w placówkach Poczty Polskiej przez osoby kupujące dewocjonalia.

Aktualnie InPost dysponuje już liczbą 16 tysięcy Paczkomatów, z kolei Żabka ma już 6 tysięcy swoich sklepów w całej Polsce. Oczywiście większość z nich zupełnie nie przystosowana jest do dostawiania w nich Paczkomatów, ale rozumiem poszukiwania InPostu nowych lokalizacji dla swoich maszyn. Z pewnością na otwartych przestrzeniach w dobrych lokalizacjach coraz trudniej je stawiać, a pamiętajmy przy tym, że dochodzą do tego teraz maszyny Allegro, Orlenu czy Poczty Polskiej.

