Amazon miał zdominować rynek Polski. Allegro na to? Niemożliwe

Pamiętam czasy w których Amazon był w Polsce niedostępny. Wtedy co cała gromada ekspertów wieszczyła, że wejście giganta e-commerce do Polski dosłownie wykończy Allegro.

Olbrzymie środki, perfekcyjne procesy logiczne, gigantyczne nakłady. To wszystko miało świadczyć na rzecz Amazona.

3 lata i 20 mld dolarów później (na koniec grudnia tak swoje inwestycje w Polsce podsumował Amazon) są 3 razy mniejsi jeśli chodzi o zasięg w Internecie. A nie trzeba tłumaczyć, że w e-commerce zasięg oznacza bardzo wiele.

Na koniec lutego Grupa Allegro miała zasięg na poziomie 20,6 mln RU (zarówno strony www jak i wszystkie aplikacje mobilne) co stanowi 63% całej kategorii e-commerce w Polsce.

Na drugie miejsce przebija się chiński sklep Temu z wynikiem sumarycznym dla strony i aplikacji na poziomie 13,6 mln RU.

Amazon, który miał dominować polski e-commerce, jest na miejscu 13 w tej kategorii. W lutym osiągnął 6,7 miliona RU, co stanowi 20,6 % całej kategorii.

Źródło: Badanie Mediapanel prowadzone przez Gemius w okresie od 1 lutego 2024 do 29 lutego 2024 roku

Ebay? Hahahah

Moim zdaniem to wynik gorzej niż tragiczny, zwłaszcza gdy spojrzymy na zasoby i możliwości tej gigantycznej światowej korporacji. Choć są gorsi...

Wszyscy zapewne pamiętamy Ebay, który raz wchodzi do Polski, potem wychodził tylko po to, aby wkrótce wrócić. Wciąż szoruje po dnie, osiągając 48 miejsce w kategorii e-commerce z wynikiem, uwaga uwaga, 2,1 mln RU za luty.

Pamiętam wywiad szefowej Ebay.pl po tym jak ponownie wystartowali w PL. Nic się z niego nie dowiedziałem i tak naprawdę nie wiadomo było co i jak chcą w naszym kraju robić. Obecne wyniki to tylko potwierdzają.

Dlaczego tak trudno pokonać Allegro?

Powiedziałbym, że Polski gigant wygrywa przez zasiedzenie. W dobrym tego słowa znaczeniu. Doskonale znają rynek i mogli przewidzieć, co będą mieć do zaoferowania rywale. W dodatku doskonale znali ich sposób działania. Zapobiegli dominacji konkurencji w strefie logistycznej czy też wizerunkowej. Do tego przyzwyczajenia konsumentów wygrywają. Amazon nie przekonuje też ani interfejsem, ani łatwością użytkowania.

Czytałem wypowiedzi przedstawicieli Amazona, że nie nastawiają się na sprint tylko na maraton w kontekście rynku polskiego. A poza tym ważny jest dla nich cały ekosystem, czyli Prime Video, Music i inne. No dobrze, ale po 3 latach zajmować w tak ważnej i najbardziej kosztożernej kategorii jak e-commerce 13 miejsce? To nie jest maraton, a raczej chód amatorski.

Moim zdaniem większym zagrożeniem dla Allegro jest Temu, niż Amazon, głównie za sprawą oryginalnej, naprawdę taniej oferty. Uważam, jednak że w dłuższej perspektywie (szczególnie po nabraniu doświadczeń ze strony użytkowników) ich popularność będzie powoli spadać.