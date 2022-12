Możesz użyć funkcji Alarmowe SOS (łącze satelitarne) do wysyłania wiadomości tekstowych do służb ratowniczych, gdy jesteś poza zasięgiem sieci komórkowej i Wi-Fi. Możesz także użyć aplikacji Znajdź, aby udostępnić innym swoje położenie przez łącze satelitarne.

- w taki sposób Apple opisuje funkcję, którą firma zapowiedziała wraz z premierą iPhone'a 14. Tam, gdzie nie ma łączności Wi-Fi ani komórkowej, posiadacze nowszych smartfonów z logo nadgryzionego jabłka mogą skorzystać z ostatniej deski ratunku - połączenia satelitarnego ze służbami lub wybranymi kontaktami z książki telefonicznej.

Pierwotnie usługa ta miała zostać uruchomiona w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, jednak z lekkim opóźnieniem. Alarmowe SOS (łącze satelitarne) zadebiutowało na tamtejszych rynkach w połowie listopada. Kacper w swoim tekście zaznaczył, że mogą z niej korzystać nie tylko mieszkańcy tych państw, ale także podróżni, którzy w nich przebywają, chyba, że iPhone został zakupiony w Chinach kontynentalnych, Hongkongu lub Makau. Wraz z debiutem w USA i Kanadzie funkcji Alarmowe SOS przez satelitę Apple zapowiedziało, że w najbliższym czasie pojawi się ona w kolejnych krajach. Dziś, firma oficjalnie potwierdziła, że usługa trafiła właśnie do kilku europejskich krajów. Jeśli macie iPhone'a 14 (w dowolnym wariancie) i wybieracie się do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec i Francji, to w razie nagłej potrzeby będziecie mogli skorzystać z tej funkcji - nawet jeśli kupiliście telefon w Polsce (lub innym kraju poza Chinami).

A co z Polską? Apple nie zdradza szczegółów związanych z udostępnianiem funkcji Alarmowe SOS przez satelitę na telefonie iPhone w innych regionach. Wiadomo jedynie, że będzie ona wdrażana w innych krajach w przyszłym roku. Można się więc spodziewać, że i u nas zostanie ona wprowadzona w najbliższym czasie. Gdy tylko tak się stanie, z pewnością was o tym poinformujemy.

Jak działa Alarmowe SOS (łącze satelitarne) na telefonie iPhone?

Z funkcji można skorzystać tylko wtedy, gdy jesteśmy poza zasięgiem sieci komórkowej i sieci Wi-Fi. W nagłych wypadkach, iPhone spróbuje połączyć ze służbami przez łącze satelitarne. Dzięki temu łączu można również udostępnić swoje położenie najbliższym i zaufanym kontaktom dzięki aplikacji Znajdź.

Jak działo samo połączenie?

Połączenie satelitarne przebiega inaczej niż wysyłanie lub odbieranie wiadomości przez sieć komórkową. W idealnych warunkach, z bezpośrednim widokiem nieba i horyzontu, wysłanie wiadomości może zająć 15 sekund, a wysłanie wiadomości pod drzewami o niewielkim lub średnim listowiu ponad minutę. Jeśli znajduje się nad Tobą gęste listowie lub jesteś w otoczeniu innych przeszkód, nawiązanie połączenia z satelitą może być niemożliwe. Na czas połączenia może również wpływać otoczenie, długość wiadomości oraz stan i dostępność sieci satelitarnej.

Warto też przypomnieć, że funkcja Alarmowe SOS (łącze satelitarne) dostępna jest bezpłatnie przez dwa lata po aktywacji iPhone’a 14 lub iPhone’a 14 Pro. A co po tym czasie? Apple tego nie zdradza. Nie wiadomo więc ile przyjdzie zapłacić za możliwość łączenie się przez satelitę ze służbami w nagłych przypadkach.