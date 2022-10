Pixel może mieć wykrywanie kolizji, ale na 911 już nie zadzwoni

Prezentacja Google Pixel 7 nie była tylko pokazaniem nowego smartfona. Firma wykorzystała każdą możliwą okazję, by udowodnić, że ich urządzenia to teraz nie tylko dodatek do czystego Androida, ale bardzo kompetentne telefony same z siebie. Ba, są tak dobre, że konkurencja (czyt. Apple) kopiuje ich funkcje, często wiele lat po tym, kiedy Google wprowadzi je do siebie. Oczywiście, za chwilę na scenie, opowiadając o funkcjach Pixela padły słowa chociażby o "rewolucyjnym" odblokowywaniu twarzą czy przycinaniu zdjęć o dużej rozdzielczości, by uzyskać cyfrowy zoom - coś co jest na rynku równie przełomowe jak 10 W ładowanie.

Niemniej, jedną z funkcji, którą "wyśmiano" na konferencji był system detekcji kolizji, który w Pixelach miał być już od lat. I owszem, są nawet przypadki, w których wspomniana funkcja realnie komuś pomogła. Jednak, jak się okazuje, Google w tym aspekcie w tym samym czasie dało radę całkiem spektakularnie potknąć się o własne nogi.

Pixele nie zadzwonią na numery alarmowe. Czemu?

Numery specjalne są oddzielną kategorią numerów w systemie Android i na nie można dzwonić nie mając w telefonie nawet karty SIM. Jest to ważne, żeby w sytuacji kryzysowej móc jak najszybciej wezwać pomoc. Dlatego u części użytkowników w Stanach Zjednoczonych i Australii przerażenie wywołał fakt, że ich Pixele... nie są w stanie połączyć się z numerem 911 (US) i 000 (Australia). Jako, że z numerami alarmowymi raczej nikt nie łączy się dla zabawy, wielu użytkowników o tym, że ich telefon jest niesprawny i nie pozwala się dodzwonić do służb odkryło dopiero, kiedy faktycznie potrzebowali wezwać pomoc.

Powstał nawet specjalny post na reddicie, w którym użytkownicy dzielą się swoimi doświadczeniami ze smartfonami. Niestety, przyczyna tego błędu nie jest znana, a Google nie odniosło się do wątku założonego na ich forum pomocy. Dużo osób wskazuje, że może być to kwestia software'u, ponieważ nie tak dawno temu podobny błąd miał ogólnie system Android, a jego powodem był MS Teams działający w tle. Jest więc bardzo prawdopodobne, że tutaj również winny jest jakiś proces działający w tle, jednak jako, że dotyka tylko Pixeli, najprawdopodobniej dodany w którejś z aktualizacji, o ironio, bezpieczeństwa.