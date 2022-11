Awaryjne SOS wreszcie zacznie działać

Linia iPhone 14 wprowadza nieco nowości względem zeszłorocznych flagowców z nadgryzionym jabłkiem na pleckach - i jedną z głównych funkcji jest Awaryjne SOS, czyli łączność satelitarna pozwalającą nawiązać kontakt ze służbami ratowniczymi w przypadku, gdy nie mamy dostępu do sieci komórkowej lub Wi-Fi.

To jedna z tych funkcji, z której wolelibyśmy nigdy nie musieć korzystać - jednak nie da się odmówić przydatności i tego, że w wielu sytuacjach może okazać się naprawdę istotna, a wręcz zbawienna. Warto zaznaczyć, że funkcja będzie darmowa dla wszystkich użytkowników przez dwa lata, jednak po tym czasie za łączność satelitarną będzie trzeba dodatkowo zapłacić. Ile za taki abonament będzie kosztował i na jaki okres będziemy mogli go kupić? Tego na razie nie wiemy, lecz kiedy Apple ujawni te informacje, z pewnością Was o tym poinformujemy.

Do tej pory Awaryjne SOS było zaledwie melodią przyszłości - i chociaż iPhone’y z numerem “14” mają niezbędny do satelitarnej łączności modem (więcej informacji na ten temat możecie znaleźć w artykule Piotra Kurka), to nie można było z tej funkcji korzystać… aż do dzisiaj. Gigant z Cupertino wreszcie postanowił udostępnić nam tę możliwość.

Jest jednak pewien haczyk...

Jak Apple ogłosiło już podczas tegorocznej konferencji Far Out - na ten moment Awaryjne SOS jest dostępne wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Warto zaznaczyć, że osoby podróżujące z zagranicy, które odwiedzają USA i Kanadę, mogą korzystać z funkcji, z wyjątkiem sytuacji, gdy kupiły telefon w Chinach kontynentalnych, Hongkongu lub Makau.

Apple oczywiście planuje udostępnić tę funkcję użytkownikom z innych krajów - i co więcej, dowiedzieliśmy się, kiedy funkcja zawita do Europy. To nadejdzie zaskakująco szybko, bowiem już w grudniu tego roku. W teorii jest to doskonała wiadomość, jednak w praktyce nie obejmuje to Polski - dotyczy to takich krajów jak Francja, Niemcy, Irlandia oraz Wielka Brytania. Kiedy funkcja pojawi się w Polsce? Tego niestety nie wiemy.

