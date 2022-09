Modemy Qualcomm w iPhone 14 pomogą w nawiązaniu łączności z satelitą

iPhone 14 w sklepach pojawił się w piątek, nie dziwi więc, że telefon jest już rozbierany na części pierwsze. Choć okazało się, że jego naprawa w warunkach domowych jest skomplikowana, dzięki serwisom zajmującym się sprawdzaniem, co znajduje się w środku urządzeń elektronicznych, dowiadujemy się o nim kilku ciekawostek - w tym jednej związanej z łącznością satelitarną.

Jak podaje serwis iFixit, wnętrze iPhone'a 14 zdradza nieco więcej na temat tego, w jaki sposób telefon będzie łączył się z satelitą i dlaczego tylko najnowsze modele na to pozwalają. Jak się okazuje, za funkcje Awaryjnego SOS przez satelitę odpowiada umieszczony w nowym iPhonie modem Qualcomm X65 oferujący zarówno 5G jak i łączność na paśmie n53, które jest wykorzystane do komunikacji np. z satelitami Globalstar. To właśnie ta firma nawiązała współpracę z Apple zobowiązując się, że udostępni usługę opartą o pasmo Globalstar 53/n53, a także przydzieli Apple. 85% pojemności swojej obecnej i przyszłej sieci.

Jednak sam układ Qualcomm to nie wszystko, co jest potrzebne do działania tej funkcji. W oświadczeniu przesłanym do redakcji Reuters, przedstawiciele Apple przekazali:

iPhone 14 posiada elementy wykorzystujące niestandardowe częstotliwości radiowe oraz nowe oprogramowanie zaprojektowane całkowicie przez Apple, które wspólnie umożliwiają wysyłanie wiadomości alarmowych przez satelitę w nowych modelach iPhone'a 14

Awaryjne SOS przez satelitę w iPhone 14. Globalstar i Qualcomm pomagają Apple

Co zrobić, by móc korzystać z Awaryjnego SOS przez satelitę?

aby korzystać z Awaryjnego SOS przez satelitę, trzeba mieć model iPhone'a 14. Wymagana będzie też aktualizacja oprogramowania iOS 16, która pojawi się w listopadzie 2022 roku.

trzeba też być w miejscu, w którym nie ma zasięgu sieci komórkowej i Wi-Fi.

Awaryjne SOS przez satelitę dostępne jest tylko w Stanach Zjednoczonych (z uwzględnieniem Puerto Rico i Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych) i Kanadzie.

osoby podróżujące z zagranicy, które odwiedzają USA i Kanadę, mogą korzystać z funkcji, z wyjątkiem sytuacji, gdy kupiły telefon w Chinach kontynentalnych, Hongkongu lub Makau. Nie jest też ona oferowana w przypadku iPhone'a 14 zakupionego w Chinach, Hongkongu lub Makau.

funkcja nie jest dostępna na wyspach Guam i Samoa Amerykańskie.

funkcja może nie działać w miejscach położonych powyżej 62° szerokości geograficznej, takich jak północne części Kanady i Alaska.

Warto jednak przypomnieć, że w pierwszej kolejności z łączności satelitarnej będą mogli skorzystać wyłącznie użytkownicy iPhone'ów 14 przebywający w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Apple planuje rozszerzyć listę państw, gdzie funkcja awaryjnych SMS-ów będzie dostępna, jednak na ten moment nie zdradza żadnych szczegółów.

Apple na wrześniowej konferencji potwierdziło także, że dostęp do tej funkcji będzie darmowy dla posiadaczy iPhone'ów 14 - przynajmniej przez pierwsze dwa lata. Oznaczać to może, że po tym czasie firma będzie wymagała uiszczenia dodatkowej opłaty przy korzystaniu z Awaryjnego SOS przez satelitę. Ile? Tego nie zdradzono. Apple ma jeszcze sporo czasu na skonstruowanie cennika, który z pewnością będzie brał pod uwagę częstotliwość wykorzystywania tej funkcji.