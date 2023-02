Obiecywali recykling, sprzedawali dalej. Wpadli przez... AirTagi

AirTagi okazały się gadżetem, który trochę namieszał w świecie. I choć głośno było o nadużyciach z nim związanych (przede wszystkim w kontekście stalkingu), to nie brakowało także kreatywnego wykorzystania tego niepozornego gadżetu w słusznej sprawie. Ludzie masowo zaczęli śledzić swoje bagaże (jakiś czas temu wspominałem nawet smutną historię pewnej zaginionej walizki, którą udało się śledzić dzięki lokalizatorowi Apple) które zostawiają na lotnisku. Teraz temat jest jeszcze ciekawszy, bowiem dzięki lokalizatorowi Apple redakcja Reuters odkryła, że buty które zostały oddane do recyklingu... trafiły na targowe stoisko w Indonezji.

Źródło: Depositphotos

Te buty miały trafić do recyklingu. Trafiły do... ponownej sprzedaży

Dow. Inc. to firma trudniąca się produkcją chemikaliów — ale jedną z ich ostatnich inicjatyw w Singapurze jest transformowanie starych butów w place zabaw i bieżnie. Redaktorzy Reutersa byli ciekawi co się dzieje z obuwiem które oddają do recyklingu firmie i postanowili dorzucić do kilku par butów lokalizatory by sprawdzić, czy obietnice firmy faktycznie zostają spełnione.

Firma Dow, główny producent chemikaliów wykorzystywanych do produkcji tworzyw sztucznych i innych materiałów syntetycznych, w przeszłości podejmowała działania w zakresie recyklingu, które nie spełniały założonych celów. Agencja Reuters chciała prześledzić losy podarowanego buta od początku do końca, aby sprawdzić, czy rzeczywiście trafił on na nowe nawierzchnie lekkoatletyczne w Singapurze, czy też przynajmniej dotarł do lokalnego zakładu recyklingu w celu rozdrobnienia.

Jak już wiecie - nie. A przynajmniej nie wszystkie. Część z 11 par butów które redakcja Reutersa oddała do recyklingu... ruszyły w podróż — z Singapuru do Indonezji. Tam natomiast trafiły do ponownej sprzedaży na lokalnych targach. Ups.

Źródło: Depositphotos

Kiedy Reuters skontaktował się z firmą Dow — ta rozpoczęła wewnętrzne śledztwo, którego celem było ustalenie jak doszło do takich nieprawidłowości. Winnym miał być podwykonawca. W oficjalnym oświadczeniu Dow pisze:

Partnerzy projektu nie akceptują żadnego nieautoryzowanego usuwania lub eksportu butów zebranych w ramach tego programu i pozostają zaangażowani w ochronę integralności procesu zbierania i recyklingu.

Ciekawy sposób na wykorzystanie niepozornego kawałka technologii. Widzieliśmy już użycie AirTagów w różnych wariantach — ale w służbie redaktorów śledczych jeszcze nie.