Pisałem już kiedyś o problemach z synchronizacją danych na AirTagu, który sam siebie nie potrafił znaleźć, a co dopiero moich kluczy. Apple miało niby łatać problemy z błędnym odczytywaniem lokalizacji, ale do tej pory nikt nie zajął się tym porządnie, lub ja mam jakiegoś wyjątkowego pecha. Obecnie jednak problem nie tyczy się samego AirTaga, a ogółu urządzeń Apple, które wariują gdy wychodzę z mieszkania.

Aplikacja Znajdź, w której ciężko coś znaleźć

Urządzenia z ekosystemu Apple przypisane do jednego konta Apple ID można łatwo lokalizować w aplikacji Znajdź. Domyślnie ustawiłem powiadomienia o zagubionych sprzętach, bo często zdarza mi się gubić rzeczy i od tego czasu wszystkie moje urządzenia znikają notorycznie, choć w rzeczywistości cały czas są przy mnie.

Ok jestem w stanie zrozumieć, że AirTag korzysta z sygnału innych iPhonów w pobliżu i na tej podstawie podaje lokalizacje, ale nie dość, że dotychczas świrował niemalże za każdym razem gdy próbowałem się z nim połączyć, to jeszcze jego dziwne zachowania przeniosły się na inne sprzęty. Trochę jak Apple Schrödingera – wiesz, że masz urządzenia w placku, ale komunikat mówi co innego. Dopóki go nie otworzysz, nie dowiesz się prawdy.

Zaginęły, choć wciąż mam je przy sobie

Rzućcie okiem na komunikaty, które dostaje za każdym razem, gdy opuszczę mieszkanie.

Dzięki Apple za ostrzeżenie, że moich słuchawek i tabletu nie ma już przy mnie, ale tak się składa, że słuchawki mam w kieszeni, a iPada w plecaku. Skąd więc te komunikaty? Nie mam pojęcia. Lokalizacja włączona, dane LTE aktywne, według systemu pełna synchronizacja z siecią. Odpięcie urządzeń od iCloud niewiele pomogło. Myślałem, że to być może kwestia błędu w ustawieniach adresu zamieszkania przypisanego do sieci Find My, ale ponowne powtórzenie czynności na nic się zdało.

Najlepsze jest jednak to, że w momencie gdy faktycznie zostawię słuchawki w mieszkaniu, iPhone jak gdyby nigdy nic milczy i nie ma zamiaru mnie o tym powiadomić. A zdarza się i tak, że otrzymuje komunikat w momencie gdy wyjmuje słuchawki z etui ładującego. Ta kompletnie skopana synchronizacja męczy od ostatniej aktualizacji iOS i mam szczerą nadzieje na to, że w kolejnej łatce coś z tym zrobią. Próbowałem szukać podobnego problemu w sieci, ale jedyne co znalazłem to narzekania na spamujące alerty, wynikające z wykrycia innego AirTaga w pobliżu.

Być może ktoś z Was też borykał się z tymi powiadomieniami? Na razie pozostaje jedynie mi kompletne wyłączenie ich z poziomu ustawień.

