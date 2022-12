Apple nareszcie informuje co serwuje w aktualizacjach AirTagów

Lokalizatory Apple AirTag stały się hitem od wejścia. Dla większości te niewielkie pastylki są niepozornymi urządzeniami które zrewolucjonizowały ich życie i pozwalają nareszcie w mig odnaleźć wszystkie zaginione przedmioty. Ale warto też pamiętać, że nie brakuje ludzi którym te gadżety zamieniły życie w koszmar. Stalking z AirTagiem jest dziecinnie prosty — stąd prawdopodobnie bierze się jego ogromna popularność. Apple pracuje w pocie czoła nad tym, by taki proceder utrudnić - z dość marnym skutkiem. Jeżeli jednak obserwujecie rynek to prawdopodobnie wiecie, że Apple regularnie aktualizuje swoje lokalizatory. Dotychczas jednak nie wspominało jakie nowe funkcje im serwuje i co tak naprawdę się zmienia - aż do teraz. Powstała bowiem dedykowana strona pomocy, w której wymieniane są wszystkie nowości związane z oprogramowaniem AirTagów.

Źródło: Depositphotos

Aktualizacja Apple AirTag - co nowego?

Dotychczas Apple opublikowało trzy aktualizacje:

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego AirTag 1.0.301

Wyregulowanie dźwięku niepożądanego śledzenia w celu łatwiejszego zlokalizowania nieznanego urządzenia AirTag.

Wymaga systemu iOS 14.5 lub nowszego.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego AirTag 2.0.24

Włącza funkcję Precision Finding, aby pomóc w zlokalizowaniu nieznanego, poruszającego się z Tobą urządzenia AirTag.

Jeśli Twój iPhone jest odblokowany, otrzymasz powiadomienie, gdy AirTag, który został oddzielony od swojego właściciela, będzie podróżował z Tobą i emitował dźwięk wskazujący na to, że został przeniesiony.

Te funkcje wymagają systemu iOS 16.2 lub nowszego.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego AirTag 2.0.36

Rozwiązuje problem z aktywacją akcelerometru w niektórych scenariuszach.

Źródło: Depositphotos

Jak sprawdzić wersję oprogramowania Apple AirTag?

Jeżeli nie jesteście pewni z której wersji oprogramowania korzystają wasze lokalizatory, możecie to szybko i bez najmniejszego problemu sprawdzić w waszych urządzeniach Apple z którymi macie zsynchronizowane AirTagi. Wystarczy jedynie: