Możesz mieć internet za darmo. Oto co trzeba zrobić

Pod koniec zeszłego roku informowaliśmy Was o zakończeniu oferowania internetu za darmo przez aero2, na dotychczasowych zasadach. Postanowiłem dziś zajrzeć do tej oferty i sprawdzić na jakich warunkach teraz można jeszcze skorzystać z tego internetu za darmo.

Polkomtel świadczył usługi darmowego internetu aero2 do końca zeszłego roku. Obowiązek ten wynikał z decyzji UKE o przyznaniu operatorowi częstotliwości, w zamian za nieodpłatne udostępnianie powszechnego dostępu do sieci.

Obowiązek ten nałożony został na okres do objęcia zasięgiem sieci z wykorzystaniem częstotliwości objętych w ramach decyzji - 50% populacji w naszym kraju. Ten warunek został spełniony 30 grudnia 2021 roku i od tego momentu Polkomtel musiał jeszcze usługę darmowego internetu utrzymywać przez 36 miesięcy, czyli do 30 grudnia 2024 roku.

Nowe warunki na internet za darmo w aero2

Od tego roku, w celu zapewnienia bezbolesnego przejścia na nowe zasady udostępnił nową ofertę na bezpłatny dostęp do internetu — bez przepisywania kodów CAPTCHA z maksymalną prędkością do 512 kb/s.

Powyżej mamy wyciąg z obecnie obowiązującego regulaminu, a co z niego dokładnie wynika? Otóż osoby, które na koniec roku korzystały jeszcze z usługi bezpłatnego dostępu do sieci aero2, będą mogły nadal z niego korzystać przez 12 miesięcy od czasu rejestracji, a więc maksymalnie do końca 2025 roku.

Z kolei nowi klienci, którzy zamówią nową kartę SIM aero2, z darmowego internetu mogą korzystać przez 3 miesiące. Chyba że — wykupią jeden z płatnych pakietów internetu mobilnego aero 2. Wówczas, po jego wygaśnięciu, również dostaną 12 miesięcy darmowego internetu z ograniczeniem prędkości do 512 kb/s.

Podobnież dotychczasowi klienci bezpłatnego dostępu do internetu, po tych 12 miesiącach, na takich samych zasadach mogą przedłużyć na kolejny rok internet za darmo — wykupując jeden z dostępnych pakietów. Na start pakiet 50 GB dostaną za darmo na miesiąc, w ramach wymiany wpłaconego depozytu.

Płatne pakiety internetu aero2

Jakie to pakiety? W płatnej ofercie aero2 dostępne są cztery pakiety bez ograniczeń prędkości, z limitem transferu danych na poziomie:

3 GB na 30 dni, w cenie 5 zł,

10 GB na 30 dni, w cenie 10 zł,

50 GB na 30 dni, w cenie 30 zł,

150 GB na 30 dni, w cenie 50 zł.

Oznacza to ni mniej, ni więcej, iż wykupując nawet ten najtańszy pakiet 3 GB za 5 zł, po jego wyczerpaniu lub po 30 dniach, odnowimy sobie darmowy dostęp do internetu na 12 miesięcy.

Czy to się opłaca? Jeśli komuś wystarczy prędkość internetu do 512 kb/s, to jak najbardziej - jeszcze w zeszłym roku osobiście widziałem na własne oczy, jak ktoś na takiej prędkości z powodzeniem przeglądał strony internetowe na komputerze, korzystał z poczty czy bankowości internetowej.

Aktualnie w innych ofertach w tej cenie, skorzystamy wprawdzie z „lejka”, ale w zasadzie z nieużywalną już na pewno prędkością - maksymalnie do kilkudziesięciu kb/s. Często też z kilkudniowym terminem ważności, tutaj mamy go ustawiony na 12 miesięcy.

A co z płatnymi pakietami? Cóż, biorąc pod uwagę najdroższy za 50 zł, z limitem 150 GB transferu danych w miesiącu to wprawdzie standard - w T-Mobile kosztuje 45 zł miesięcznie, w Play 50 zł miesięcznie, a w Plusie 39 zł (ale 100 GB). Jednak już w Orange w cenie 50 zł dostaniemy limit 500 GB (w tym 100 GB poza strefą domową i darmowy transfer nocny).

Tak więc, jeśli planujemy co miesiąc wykupować pakiety z limitem 150 GB, bez ograniczeń prędkości - warto rozważyć inne, dostępne na rynku oferty. Jeśli chodzi o oferty bez zobowiązania, mogę polecić w zasięgu Orange - nju mobile za 29 zł miesięcznie (do 300 GB po dwóch latach stażu), w zasięgu Play - Virgin Mobile za 50 zł (250 GB), w zasięgu Plusa - Plush za 60 zł (200 GB), a w zasięgu T-Mobile jest tylko subskrypcja Heyah 01 za 19,99 zł z niewielkim limitem 50 GB. Aczkolwiek taniej niż 50 GB w aero2 - 30 zł.