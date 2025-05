Play i Orange odpalają ofertę petardę - oto, jak z niej skorzystać

Światłowody w Orange - prędkość 2 Gb/s tańsza niż 300 Mb/s

Orange tak skonstruował nową ofertę na światłowody, iż bardziej się opłaca zamówić droższą zwyczajowo prędkość do 2 Gb/s, niż najtańszą opcję prędkości do 300 Mb/s.

Wszystko przez różne darmowe okresy. W przypadku wyboru prędkości do 300 Mb/s za 65,01 zł miesięcznie, dostajemy je za darmo tylko na 3 miesiące. Tak więc średnio przez całą umowę zapłacimy tutaj 56,89 zł miesięcznie (+obowiązkowa dzierżawa modemu 4,99 zł miesięcznie).

Z kolei przy prędkości do 2 Gb/s za 95,01 zł miesięcznie, za darmo jest aż 12 miesięcy, co średnio daje nam 47,51 zł miesięcznie (+obowiązkowa dzierżawa modemu 4,99 zł miesięcznie).

Jeśli zależy nam na telewizji Extra TV, do tych cen trzeba doliczyć 35 zł miesięcznie - w opcji do 300 Mb/s przez całą umową, a w opcji do 2 Gb/s przez 12 miesięcy, czyli średnio 12,50 zł miesięcznie.

Podsumowując najkorzystniejszą opcję, za światłowody z prędkością do 2 Gb/s i Extra TV z 206 kanałami, zapłacimy przez całą umowę średnio (już z modemem) 65 zł miesięcznie, a bez telewizji - 52,50 zł.

Światłowody w Play - zniżka dla klientów i do 8 miesięcy za 0 zł

Nowa promocja w Play na światłowody, najkorzystniej wypada dla obecnych klientów tego operatora, posiadających już któryś z abonamentów komórkowych (powyżej 25 zł miesięcznie).

Wykupując teraz światłowody w pakiecie, zapłacą oni za:

prędkość do 300 Mb/s - 45 zł miesięcznie przez całą umowę,

prędkość do 600 Mb/s - średnio 41,25 zł miesięcznie,

prędkość do 1 Gb/s - średnio 56,25 zł miesięcznie.

Tak więc w przypadku Play, najbardziej opłaca się wziąć prędkość do 600 Mb/s, a porównując z ofertą Orange z limitem do 2 Gb/s za 52,50 zł, w Play prędkość do 1 Gb/s (nie ma 2 Gb/s, a 8 Gb/s w obu przypadkach nie rozpatrywaliśmy), kosztuje 56,25 zł.

Uwzględniając jednak zaszyty tu dostęp do Amazon Prime Video (którego to aż grzech nie wykupić - kosztuje tylko 50 zł rocznie), daje nam to oszczędność 4,16 zł miesięcznie więc mamy tu 52,09 zł miesięcznie za same światłowody.

Co z telewizją? Podobna liczba kanałów, co w Orange, a ceny?

prędkość do 300 Mb/s + 203 kanały - średnio przez całą umowę 78,75 zł,

prędkość do 600 Mb/s + 212 kanałów - średnio 80 zł miesięcznie,,

prędkość do 1 Gb/s + 212 kanałów - średnio 93,33 zł miesięcznie.

Widać, że Play mocno tu promuje prędkość do 600 Mb/s, bo znowu wypada najlepiej. Jednak porównując znowu prędkość 1 Gb/s z telewizją za 93,33 miesięcznie, do 2 Gb/s z telewizją za 65 zł miesięcznie w Orange, pomarańczowy operator wypada korzystniej.

Chyba, że ponownie weźmiemy pod uwagę dostęp do serwisów streamingowych z filami i serialami, jeśli akurat takich potrzebujecie:

SkyShowtime - 24,99 zł miesięcznie oszczędności,

FilmBox - 15 zł miesięcznie oszczędności,

Cinemax - 15 zł miesięcznie oszczędności,

Amazon Prime Video - 4,16 zł miesięcznie oszczędności.

Uwzględniając dostęp tylko do SkyShowtime i Amazon Prime Video, oferta Play zrównałaby się cenowo z ofertą Orange.

Co ciekawe na koniec,- jak już jesteśmy przy serwisach streamingowych, zupełnie nieopłacalne stają się tu te same pakiety, ale z dodatkowym dostępem do Netfliksa Plan Podstawowy - no jedynie przy prędkości do 300 Mb/s wychodzi to taniej niż w opisanej wyżej promocji.

