Karta SIM z internetem na dwa lata za 35 zł

Na Pepper.pl trafiłem dziś na rozwiązanie dla osób, które poszukują internetu mobilnego do kamery IP czy do mobilnego routera na działkę, wyjazdy itp. zastosowania. Jak z niego skorzystać? Zapraszam do instrukcji krok po kroku.

Co ważne na początek, rozwiązanie to już po skonfigurowaniu, jest w zasadzie bezobsługowe,- nawet przez 2 lata i kosztuje zaledwie 35 zł (39,99 zł z dostawą do Paczkomatu InPostu), czyli 1,45 zł miesięcznie.

Tak więc to dużo tańsze niż podobne oferty sprzedaży na Allegro (wpiszcie sobie w wyszukiwarkę karta sim internet do kamery), gdzie koszt takiej karty SIM z podobnym limitem internetu kosztuje od 45 zł do nawet 200 zł, i to tylko na rok.

W poniższej opcji skonfigurujecie sobie taką ofertę we własnym zakresie,- na dłuższy okres i też bez wychodzenia z domu (pomijając odbiór karty SIM z Paczkomatu InPostu czy punktu odbioru DPD Pickup).

Karta SIM z internetem do kamery czy routera

W pierwszej kolejności kupujemy starter Orange na kartę za 5 zł na tej stronie.

Po odebraniu jej z Paczkomatu InPostu (4,99 zł, za darmo w salonie i punktach odbioru DPD Pickup) i zarejestrowaniu karty SIM na tej stronie, otrzymamy 6 GB transferu danych oraz usługę przedłużenia ważności konta głównego i zgromadzonych gigabajtów na rok.

Teraz trzeba zgromadzić te gigabajty, by ich limit był wystarczający dla naszego zastosowania przez 2 lata.

Aplikacja Mój Orange

Kluczowa jest tu aplikacja mobilna Mój Orange do pobrania z Google Play i App Store. Za samo zarejestrowanie w niej swojego nowego konta dostaniecie na start 100 GB, a za wyrażenie zgód marketingowych na tej karcie SIM dodatkowe 400 GB.

Nie patrzcie na powyższe i poniższe terminy ważności, bo już macie rok ważności zgromadzonych GB, aktywowane wraz z zakupem akurat tego startera online.

Tak więc już w tym momencie za 5 zł (9,99 zł z Paczkomatem InPostu) macie kartę SIM z internetem z limitem 506 GB na rok. Jeśli potrzebujecie na 2 lata, musimy doładować konto kwotą 30 zł - 6 razy po 5 zł w Mój Orange.

Możemy za te doładowania zapłacić BLIKIEM, i na naszym koncie pojawi się kwota 30 zł. Za każde takie doładowanie dostaniemy 25 GB transferu danych - 5 GB za doładowanie konta kwotą 5 zł i 20 GB za doładowanie w Mój Orange, tego dokładnie startera online (standardowo jest to 10 GB bonusu na zwykłym starterze kupionym w Żabce).

W ten sposób, mamy już 656 GB transferu danych na karcie SIM, teraz wystarczy przedłużyć je na kolejny rok, a więc łącznie na 2 lata.

W tym celu wracamy na stronę główną aplikacji Mój Orange i klikamy opcję przedłużenia ważności za 29 zł, kwota ta pobrana zostanie z naszych środków z doładowań, a więc nic nie przepadnie, zostanie jeszcze 1 zł,

Karta gotowa do dowolnego użycia, w kamerce czy w mobilnym routerze WiFi, starym smartfonie jako hotspot czy, co tam sobie wymyślicie. Osobiście (co widać na zrzutach) mam na takiej zapasowej/awaryjnej karcie SIM prawie 2 TB zgromadzone w innej, już niedostępnej promocji.

Jeśli potrzebujecie większego limitu transferu danych na 2 lata, to w miejsce tych 6 doładowań po 5 zł, doładujcie konto wyższym nominałem. Aczkolwiek nie będzie to dużo wyższy limit, więc chyba nie warto.

Źródło: Pepper.pl.

