Orange bardzo chce byś zrezygnował z oferty na kartę. Co daje w zamian?

Orange stosuje chyba najbardziej agresywną (w pozytywnym słowa tego znaczeniu) politykę konwersji klientów ofert na kartę na abonament. Do tej pory jednak stosował ją w bezpośredniej komunikacji do „kartowców” przez aplikację Mój Orange. Teraz przyszedł czas na otwarty przekaz dla wszystkich.

Z tego co zaobserwowałem (mam dodatkową kartę SIM w Orange Free na kartę do internetu), Orange zachęca klientów na kartę głównie darmowymi miesiącami w abonamencie — zawsze to była korzystniejsza opcja, niż ta aktualnie dostępna na stronie dla nowy klientów.

Jak skuteczna jest taka konwersja klientów na kartę na abonament? Wystarczy spojrzeć na wyniki Orange, według których od wielu lat liczba kart pre-paid systematycznie maleje — z kwartału na kwartał, a liczba klientów post-paid stale rośnie.

Kluczowe wskaźniki (w tys.) 4 kw. 2020 4 kw. 2019 Zmiana indywidualni klienci ofert konwergentnych 1 483 1 369 8,3% dostępy mobilne (karty SIM) 15 752 15 284 3,1% post-paid 10 892 10 237 6,4% pre-paid 4 860 5 047 -3,7% stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny) 2 702 2 607 3,6% w tym łącza światłowodowe 725 520 39,4% stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny) 2 899 3 109 -6,8%

W ostatnim kwartale 2019 roku liczba klientów ofert na kartę przekraczała 5 mln, a w abonamencie było ich prawie 11 mln. Z kolei w ostatnim kwartale minionego roku, było to odpowiednio 4,3 mln i 14,3 mln.

Kluczowe wskaźniki (w tys.) 4 kw. 2024 4 kw. 2023 Zmiana indywidualni klienci ofert konwergentnych 1 785 1 700 4,9% dostępy mobilne (karty SIM) 18 608 17 628 5,6% post-paid (z M2M) 14 297 13 143 8,8% w tym komórkowe usługi głosowe 9 195 8 941 2,8% pre-paid 4 311 4 485 -3,9% stacjonarny dostęp do internetu (rynek detaliczny) 2 892 2 821 2,5% w tym łącza światłowodowe 1 566 1 349 16,1% stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny) 2 316 2 428 -4,6%

Oczywiście to nie znaczy, że ten prawie milion klientów z ofert na kartę przeszedł na abonament, ale podejrzewam, że znaczna część z tej liczby, dzięki właśnie takim promocjom.

Promocja na abonament w Orange dla klientów oferty na kartę

Zwykle pół roku za darmo w abonamencie, zarezerwowane jest dla nowych klientów czy przechodzących od konkurencji tylko w najdroższym pakiecie, aktualnie za 95 zł miesięcznie. Zawiera on nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz brak limitu transferu danych i prędkości przez całą umowę.

Dla klientów Orange na kartę natomiast, którzy zdecydują się teraz przejść na abonament komórkowy, operator proponuje aż 7 miesięcy za 0 zł, i to w trzech pakietach.

Plan S, czyli pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 50 GB transferu danych + 50 GB za zakup online na całą umowę, tak więc razem mamy tu limit 100 GB za 65 zł miesięcznie.

Uwzględniając 7 miesięcy za 0 zł, płacimy 65 zł dopiero od 8 miesiąca umowy, wychodzi nam łączny koszt przez całą umowę na poziomie 1 105,00 zł, a więc średnio 46 zł miesięcznie.

Plan M, z limitem transferu danych aż 200 GB za 75 zł miesięcznie, a z promocją abonamentu za 0 zł, przez całą umowę zapłacimy tu 1 275,00 zł, a więc 53 zł miesięcznie.

Brak limitu transferu danych i prędkości w Planie L w regularnej ofercie to miesięczny koszt 95 zł, a w ramach promocji dla klientów oferty na kartę za przeniesienie numeru — średnio 67,30 zł miesięcznie.

Przejście z oferty na kartę na abonament — czy to się opłaca?

Niezależnie, który pakiet abonamentu byśmy wybrali, nadal w ofercie na kartę mamy lepsze warunki. Nawet uwzględniając, iż już skorzystaliśmy z rocznej promocji z „darmowymi” gigabajtami:

w ofercie na kartę za 45 zł miesięcznie mamy limit 150 GB transferu danych, w abonamencie Plan S za 46 zł miesięcznie mamy limit 100 GB,

w ofercie na kartę za 50 zł miesięcznie mamy limit 200 GB transferu danych, w abonamencie Plan M za 53 zł miesięcznie mamy taki sam limit 200 GB.

Plan L jest poza konkursem, bo nie ma takiego pakietu w Orange Free na kartę, więc jeśli Wam zależy czy chcecie sprawdzić, czy potrzebujecie internet mobilny w smartfonie bez limitu danych i prędkości, możecie to teraz zrobić za 67,30 zł miesięcznie.

To też dobra opcja dla osób zmęczonych ofertą na kartę, niewielkie różnice w cenie i zawartości, dzięki tej promocji pozwolą Wam odpocząć w abonamencie, przynajmniej przez te 2 lata.

