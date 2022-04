Musicie sprawdzić te gry w kwietniu. 5 najgorętszych premier!

Chociaż minął dopiero jeden kwartał, to otrzymaliśmy już takie tytuły jak Horizon Forbidden West, Elden Ring czy Dying Light 2: Stay Human, które z całą pewnością mogą starać się o tytuł gry roku. Poza tym fani Nintendo otrzymali już Pokemon Legends: Arceus i Kirby and the Forgotten Land, a przecież mieliśmy jeszcze fenomenalne Gran Turismo 7 czy zaskakujące Ghostwire: Tokyo. Co przyniesie nam kwiecień?

MLB The Show 22 - 5 kwietnia (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch)

MLB The Show 22 to prawdziwe święto dla fanów bejsbolu. Produkcja bazująca na licencji Major League Soccer oferuje całą gamę prawdziwych stadionów, zawodników oraz drużyn bejsbolowych - chociaż nie zabraknie możliwości stworzenia własnego zawodnika, jak poprzednie części zdołały nas już przyzwyczaić. MLB zapewni rozgrywkę nie tylko na boisku, kiedy jesteśmy odpowiedzialni za jakość występu naszej drużyny i przebiegu całej rozgrywki, ale również poza nim - to na naszych barkach spoczywa odpowiedzialność dotycząca dbania o kondycję oraz rozwój umiejętności naszych zawodników. Jeśli jesteście fanami sportu, z pewnością MLB The Show 22 przyniesie Wam sporo frajdy na początku tego miesiąca.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - 5 kwietnia (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch)

Klocki LEGO i Gwiezdne Wojny - połączenie, które zwyczajnie nie może się nie udać, czego zresztą mieliśmy już dowód przy okazji premiery wielu poprzednich części gier łączących te marki. Nowa odsłona pozwoli nam na ponowne przeżycie wszystkich najbardziej znanych chwil z filmów (w trochę bardziej humorystycznym klimacie, oczywiście) ze wszystkich dziewięciu części filmowej sagi, która rozpoczęła się w 1977 roku. Jest to zatem pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów Star Wars, którą przy okazji możecie doświadczyć w kooperacji z młodszym rodzeństwem czy swoimi dziećmi. Wydaje się zatem, że LEGO Star Wars: The Skywalker Saga jest układem idealnym.

Star Wars: The Force Unleashed - 20 kwietnia (Nintendo Switch)

Hybrydowa konsola Nintendo ostatnimi czasy otrzymuje coraz więcej “legendarnych” produkcji. Nie inaczej będzie w kwietniu, gdyż na Switcha trafi Star Wars: The Force Unleashed, czyli jedna z najbardziej lubianych gier akcji z widokiem z trzeciej osoby z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Fabuła skupia się na konflikcie pomiędzy Imperium Galaktycznym a Sojuszem Rebeliantów i, co ciekawe, przejmujemy kontrolę nad uczniem mrocznego Dartha Vadera, a naszą misją jest rozpowszechnianie złej strony mocy. Całość gwarantuje zatem spojrzenie na historię z nieco innej perspektywy - i jeśli nie mieliście okazji sprawdzić tej kultowej odsłony, to nadrobienie zaległości na Switchu wydaje się kuszącą opcją.

MotoGP 22 - 21 kwietnia (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch)

MotoGP 22 to kolejna odsłona motoryzacyjnej produkcji na licencji Motocyklowych Mistrzostw Świata, oferująca wyścigi w ramach klas Moto3, Moto2 i MotoGP. Jeśli jesteście fanami jednośladów, z pewnością poczujecie się tutaj jak w domu - rozbudowana kampania dla jednego gracza oraz emocjonujący tryb multiplayer, cała masa bieżących zawodników oraz 70 legendarnych postaci z tych mistrzostw.

Nintendo Switch Sports - 29 kwietnia (Nintendo Switch)

Nintendo Switch Sports to “kontynuacja” kultowego Wii Sports. Przy pomocy Joy-Conów i opaski na nogi, z którą mieliśmy już do czynienia przy Ring-Fit Adventure, będziemy mogli mierzyć się z botami lub znajomymi w takich dyscyplinach jak siatkówka, kręgle, badminton, szermierka, tenis oraz piłka nożna. Mnóstwo frajdy w postaci dobrze zrealizowanych gier ruchowych trafi do nas już pod koniec tego miesiąca - jeśli jesteście fanami geekowskich domówek, jest to pozycja bez dwóch zdań obowiązkowa.

Nie da się ukryć, że po niesamowicie intensywnym początku roku, kwiecień delikatnie zwolnił tempo. Nie ma ani jednej kultowej produkcji AAA, więc spokojnie znajdziemy czas na nadrobienie kilku tytułów z kupki wstydu - nie zmienia to jednak faktu, że kilka ciekawych propozycji się pojawi, a szczególnie zadowoleni będą fani gier sportowych. Na którą grę czekacie najbardziej? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!