Musicie sprawdzić te gry w marcu. 5 najgorętszych premier!

Po takich produkcjach jak długo wyczekiwane Dying Light 2: Stay Human od polskiego Techlandu, fenomenalne Horizon Forbidden West czy połączenie dwóch geniuszy, takich jak George R. R. Martin i Hidetaka Miyazaki, w postaci Elden Ring, oczekiwania są niewątpliwie wysokie. Mimo wszystko, wiele wskazuje na to, że marzec dotrzyma kroku i będzie prawdziwą ucztą dla wszystkich graczy. Oto 5 najgorętszych premier marca 2022 roku.

Shadow Warrior 3 - 1 marca (PC, PS4, Xbox One - PS5 i Xbox Series X|S w ramach wstecznej kompatybilności)

Shadow Warrior 3 to kolejna odsłona dynamicznej serii z widokiem z pierwszej osoby od polskiego studia Flying Wild Hog. Główny bohater obrał sobie za cel starożytnego smoka (którego zresztą sam uwolnił) lecz żeby uratować świat, będzie musiał przejść przez masę wrogów. Pomocna okaże się katana i szereg broni palnych. Trzecia odsłona Shadow Warrior to prawdziwa gratka dla fanów dynamicznej i ogromnej rozwałki - gwarantuję, że fani DOOM poczują się jak w domu.

Gran Turismo 7 - 4 marca (PS4, PS5)

Produkcja która podgrzewa atmosferę w domach wszystkich fanów motoryzacji. Gran Turismo to seria stawiająca mocno na realizm - patrząc po zwiastunach można spokojnie zauważyć, że poza realistyczną i angażującą rozgrywką, jedną z głównych zalet siódmej części będzie jej grafika. Gra prezentuje się wręcz obłędnie i może zrobić ogromne wrażenie na PlayStation 5 - nie zapominajmy jednak, że tytuł będzie dostępny również dla posiadaczy konsoli poprzedniej generacji. Cóż, pozostaje wyciągać kierownice z szafy i szykować się na wielką premierę!

Tiny Tina’s Worderlands - 25 marca (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

Tiny Tina’s Worderlands to w istocie Borderlands w innej oprawie. Spin-off popularnej serii to nadal FPS w konwencji looter shootera z komiksową grafiką. Główny bohater znajduje się w świecie fantasy, a jego głównym celem jest pokonanie ogromnego smoka. Nie zrobi tego jednak bez pomocy tytułowej bohaterki - Tiny Tiny - która swoimi opowieściami buduje nasze przygody. Nastolatka często zmienia przebieg historii, co poza dawką humoru ma zapewnić mnóstwo niespodziewanych zwrotów akcji i niemałą dynamikę. Jeśli jesteście fanami serii z legendarnym Claptrapem, jest to z pewnością propozycja dla Was.

Kirby and the Forgotten Land - 25 marca (Nintendo Switch)

Słodka, różowa kulka (będąca jednocześnie najpotężniejszym stworzeniem w całym uniwersum) w postapokaliptycznych realiach z dość otwartym światem. Kirby and the Forgotten Land to przygodówka 3D z platformowymi elementami i nowym dla serii klimatem. Jak to się stało, że Kirby znalazł się w takim świecie? Co zrobi, żeby się z niego wydostać (poza zjedzeniem samochodu)? Wszystkiego dowiemy się już 25 marca. Kirby is love, Kirby is life.

Ghostwire: Tokyo - 25 marca (PC, PS5)

Przygodowa gra akcji przepełniona mrocznym klimatem, japońskim folklorem, okultystycznymi motywami i nadprzyrodzonymi wydarzeniami. Demoniczni wrogowie, specjalne umiejętności i przepiękne, oświetlone neonami ulice Tokio. Nad Ghostwire: Tokyo pracuje ekipa odpowiedzialna za The Evil Within, co jeszcze bardziej napawa optymizmem. Czarny koń marca, a może i nawet całego 2022 roku? Bardzo możliwe.

Na którą grę czekacie najbardziej i na jakiej platformie zamierzacie grać? Koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzach!