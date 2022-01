Jeśli, podobnie jak ja, w ten sposób lubicie spędzać wolny czas w ciągu zimy, to mam dla Was same dobre wieści. Luty będzie bardzo bogaty jeśli chodzi o gry - od zombiaków i parkouru, przez jeżdżenie na deskorolce, naukę kung-fu i walczenie z mechanicznymi stworami na nowym, malowniczym terenie, aż po połączenie wizji dwóch geniuszy, jakimi są George R. R. Martin i Hidetaka Miyazaki. Oto 5 najgorętszych premier lutego 2022 roku.

Dying Light 2 - 4 lutego (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

Dying Light 2 przeszło długą drogę z wieloma ostrymi zakrętami. Pomimo masy problemów po drodze, polskiemu deweloperowi udało się odeprzeć klątwę Dead Island 2 i ukończyć sequel świetnie przyjętego Dying Light, który oficjalnie już pokrył się złotem. Produkcja trafi w nasze ręce już za kilka dni - i patrząc na wszystkie pokazywane materiały, naprawdę mamy na co czekać. Rozbudowana rozgrywka, elektryzujący system walki, świetnie wyglądający i usprawniony parkour oraz przerażający, niesamowicie klimatyczny świat - brzmi jak recepta na sukces, nieprawdaż? Oby tak właśnie się stało.

OlliOlli World - 8 lutego (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch)

OlliOlli World to już trzecia odsłona serii auto-runnerów od studia Roll7, lecz już na pierwszy rzut oka widać, jaki twórcy zrobili progres względem poprzedniej odsłony. Zasady pozostają te same, czyli widok 2D i automatycznie lecący przed siebie na deskorolce bohater - na naszej głowie zostaje pokonywanie przeszkód i wykonywanie widowiskowych tricków. Trzecia część o podtytule World przeniesie nas do krainy Radland, która jest utopią dla wszystkich skaterów. Masa świetnych tras, mnóstwo pięknych widoków i wyjątkowi bohaterowie, a przede wszystkim przyjemna, wymagająca i jednocześnie relaksująca rozgrywka - to wszystko już 8 lutego.

Sifu - 8 lutego (PC, PS4, PS5)

Sifu to wyjątkowa gra akcji. Fabuła rysuje się dość prosto - rodzinę głównego bohatera zamordowano, kiedy ten był jeszcze dzieckiem. Protagonista więc uczy się kung-fu w celu pomszczenia swoich najbliższych. Sifu przedstawia akcję z różnych perspektyw i chociaż celem gry jest zwiedzanie lokacji i mierzenie się z napotkanymi przeciwnikami, produkcja zawiera mnóstwo innowacyjnych pomysłów. Kluczowym aspektem podczas walki są uniki i wykorzystywanie elementów otoczenia w celu zadania obrażeń przeciwnikom - trzeba jednak dokładnie przemyśleć każdy ruch, bo wszystko, co znajduje się dookoła nas, jest zniszczalne. Często więc podejmując pochopną decyzję, możemy zadać obrażenia sami sobie. Na początku przygody nasz bohater ma 20 lat, jednak posiada specjalny amulet, który jest w stanie go wskrzeszać. Ma to jednak swoją cenę, bowiem za każdym razem, kiedy zostajemy przywróceni do życia, starzejemy się o parę lat - opcja ta nie jest zatem nieskończona, gdyż przy osiągnięciu określonego wieku, umieramy z przyczyn naturalnych. Mnóstwo planowania i wysoki poziom trudności, a to wszystko w azjatyckim klimacie - Sifu może okazać się prawdziwym czarnym koniem tego miesiąca, a kto wie, może i całego roku.

Horizon: Forbidden West - 18 lutego (PS4, PS5)

Horizon Forbidden West to bezpośrednia kontynuacja wydanego w 2017 roku Horizon Zero Dawn. W sequelu ponownie wcielimy się w Aloy, która tym razem uda się na zachód postapokaliptycznej Ameryki. Produkcja oferuje ogromny, otwarty świat z masą aktywności i NPC. Do tego w nadchodzącej odsłonie możemy spodziewać się wielu stylów rozgrywki, masy nowych maszyn, elementów RPG i przepięknych lokacji. Nie jest to tylko kontynuacja historii, lecz ulepszenie każdego elementu z pierwszej odsłony - a trzeba przyznać, że już Zero Dawn trzymało naprawdę wysoki poziom. Oczekiwania względem produkcji spod skrzydeł Guerilla Games są zatem wielkie i kto wie, może będzie to trzecia gra, obok Ratchet & Clank: Rift Apart oraz Returnal, która pozwoli nam poczuć moc nowej generacji. Palmy, rafy koralowe, plaże oblegane przez przerażające maszyny… brakuje tylko drinków w kokosie i opaski all inclusive do pełni szczęścia.

Elden Ring - 25 lutego (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

Hidetaka Miyazaki, George R. R. Martin, otwarty świat, soulslike. Jeśli po tym opisie macie jakiekolwiek wątpliwości co do jakości nadchodzącej gry FromSoftware, to nie wiem, co może Was przekonać. Z jednej strony japoński geniusz odpowiedzialny za serię Dark Souls i Bloodborne, z drugiej strony człowiek odpowiedzialny za świat Gry o Tron. Do tego wiele nowych rozwiązań w gameplayu - między innymi otwarty świat i jazda konna. To nie może się nie udać, a potwierdza to jedynie tekst Piotra Kurka o testach sieciowych gry, które miały miejsce jakiś czas temu. Jeśli jesteście fanami soulslike, to powinniście zapamiętać datę 25 lutego 2022 roku.

Na którą grę czekacie najbardziej i na jakiej platformie zamierzacie grać? Koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzach!