Grasz w Elden Ring na PC? Najlepiej wyłącz funkcje sieciowe, przynajmniej do czasu załatania gry

Granie online niesie za sobą wiele wiele fajnych aspektów — a gry takie jak Podróż udowodniły że można wykorzystać je w niebanalny sposób, serwując doświadczenia... jakich nie da się powtórzyć. Niestety, kiedy w grze są dziury - mogą one okazać się dość zgubne — o czym boleśnie przekonują się gracze odpalający Elden Ring na PC. Pechowców spotyka ta sama smutna historia, którą doświadczyli śmiałkowie biorący na siebie wyzwania z Dark Souls 3.

Hakerzy mogą zniszczyć twój progres w Elden Ring

Pierwszy raz o problemie napisali użytkownicy Reddita kilka dni temu, informując że przez błąd w grze hakerzy mogą zniszczyć zapis w naszej grze, scrashować aplikację, a po ponownym uruchomieniu cały nasz progres odchodzi w zapomnienie. Nasz bohater wpada w niekończącą się pętlę śmierci (i to niestety — nie jest nawiązanie do fantastycznego Deathloop), no i... pobawione. Dla większości graczy jedyną opcją będzie rozpoczęcie gry od nowa. Inni mogą mieć na tyle dużo szczęscia, że będą mieć możliwość skorzystania z szybkiej podróży — i uda im się ocalić progres. Na tę chwilę społeczność radzi jednak ograniczyć funkcje sieciowe, a idealnie — w ogóle je wyłączyć. A jeżeli bardzo nie chcecie, to chociaż regularnie robić kopię zapasową zapisu, by w razie kłopotów — nie musieć rozpoczynać zabawy od początku.