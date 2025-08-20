MSI wypuszcza krakena. Zaprezentowali nowe płyty GODLIKE

MSI świętuje dziesięciolecie serii GODLIKE i podczas targów Gamescom 2025 prezentuje limitowaną płytę główną X870E GODLIKE X EDITION oraz nową linię X870E MAX dla platformy AM5. Producent pokazał także chłodzenia cieczą i obudowy, podkreślając ambicje dalszego rozwoju w segmencie PC.

Na targach Gamescom 2025 firma MSI zaprezentowała szeroki zestaw nowości sprzętowych, podkreślając zarówno swoje dziedzictwo w świecie płyt głównych, jak i ambicje na kolejne lata rozwoju. Największą uwagę przyciągnęła premiera serii X870E MAX oraz limitowanej edycji płyty GODLIKE X EDITION, stworzonej z okazji dziesięciolecia flagowej linii produktów tej marki.

Dziesięciolecie GODLIKE

Pierwsze płyty GODLIKE pojawiły się w 2015 roku i szybko zyskały opinię jednych z najbardziej zaawansowanych konstrukcji na rynku. Aby uczcić dekadę obecności tej linii, MSI przygotowało edycję specjalną MEG X870E GODLIKE X EDITION. Producent wyprodukował jedynie 1000 egzemplarzy tego modelu, każdy opatrzony numerowaną tabliczką znamionową oraz dodatkami kolekcjonerskimi. Oprócz jubileuszowych detali, płyta oferuje też rozwiązania techniczne, które mają umożliwiać bicie rekordów podkręcania.

Wraz z rocznicowym modelem zaprezentowano całą linię X870E MAX, przeznaczoną dla procesorów AMD w gnieździe AM5. Nowe płyty otrzymały narzędzia do precyzyjnej regulacji taktowania (OC Engine, Direct OC Jumper), rozbudowane możliwości sieciowe z obsługą 5G LAN i Wi-Fi 7 oraz lepszą obsługę magistrali PCIe 5.0. Producent podkreśla także łatwość montażu komponentów dzięki rozwiązaniom ułatwiającym instalację kart graficznych i nośników SSD.

MSI rozszerza również ofertę o dodatkowe akcesoria do budowy komputerów. Seria chłodzenia cieczą MPG CORELIQUID P13 wyposażona została w wyświetlacz LCD, a nowe obudowy – MEG MAESTRO 900 oraz MAG PANO 130R PZ – wprowadzają niestandardowe rozwiązania konstrukcyjne, takie jak czterokierunkowa taca płyty głównej czy panoramiczne panele ze szkła hartowanego.

Wydarzenie na Gamescomie to część szerszej inicjatywy MSI pod hasłem „Into the Future – Virtual Premiere”. Firma zapowiedziała, że niemal 40 lat po rozpoczęciu działalności zamierza dalej rozwijać ofertę dla graczy i entuzjastów PC, stawiając na wydajność, personalizację i nowe formy prezentacji sprzętu.