Fani "Rozdzielenia" zaniepokojeni. Wszystko przez zakulisowe zmiany

"Rozdzielenie" to jeden z najważniejszych seriali w katalogu Apple. Zakulisowe zmiany przestraszyły fanów serialu - ale podobno nie ma powodów do obaw.

"Rozdzielenie" to bez wątpienia jeden z najważniejszych seriali w ofercie Apple TV+. Mimo że na platformie znaleźć można sporo ciekawych treści, to właśnie ten serial stał się światowym fenomenem. Trudno się dziwić: wyróżnia się nie tylko znakomitym scenariuszem i trzymającą w napięciu historią, ale także znakomitymi technikaliami. Tam każda scena to małe dzieło sztuki. Spora w tym zasługa twórców, którzy przykładają uwagę to najdrobniejszych szczegółów. Niestety - teraz wielu fanów serialu jest poważnie zaniepokojona po tym, jak dowiedziała się że Ben Stiller zrezygnował z reżyserowania 3. sezonu.

Reklama

Źródło: Apple

Ben Stiller ustępuje miejsca innym. Nie będzie reżyserował 3. sezonu "Rozdzielenia"

Ben Stiller widnieje jako reżyser 11 z 19 dotychczas wypuszczonych odcinków serialu. Wielu zakłada więc, że to z nim związana jest spora część magii, jaką udało się uzyskać w serialu. Teraz autor jednak ustępuje miejsca kolegom po fachu, bowiem najzwyczajniej w świecie jest przytłoczony ilością pracy. Nie oznacza to jednak, że w ogóle nie będzie maczał palców przy tym projekcie. Będzie, ale najzwyczajniej w świecie w innych rolach. Potwierdził to zresztą wpisem na X:

Tak! Przez ostatnie osiem miesięcy pracowałem na pełen etat nad trzecim sezonem i nigdzie się nie wybieram. Mamy niesamowitych reżyserów i zespół, który tworzy ten serial. Uwielbiam reżyserować i z niecierpliwością czekam na kolejną edycję. Czuję, że trzeci sezon będzie jak dotąd najlepszy, ponieważ wciąż się rozwijamy.

Twórca w wywiadzie udzielonym Los Angeles Times powiedział, że najzwyczajniej w świecie czas jest ograniczony, a przy ilości projektów które obecnie realizuje - z czegoś musiał zrezygnować i odpuścić. I padło na reżyserię nowych odcinków "Rozdzielenia", nad którymi zaawansowane prace trwają już od jakiegoś czasu.

3. sezon "Rozdzielenia": kiedy premiera?

Niestety - na tę chwilę nie wiemy jeszcze ile przyjdzie nam poczekać na premierę nowego sezonu serialu. Prace nad nim trwają już od jakiegoś czasu - jednak aktorzy wciąż jeszcze nie wrócili na plan. Dlatego na tę chwilę nie pozostaje nam nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać oficjalnych informacji, gdy coś więcej zacznie się w temacie dziać.