Wielkie ogłoszenie nadchodzi. Gracze zacierają ręce

2023 rok był dla graczy prawdziwym szaleństwem. To, ile dobrych, jakościowych i doskonałych gier pojawiło się w ciągu ostatnich 12 miesięcy, jest wręcz przytłaczające — a my niedawno podjęliśmy się wyzwania ustalenia 10 najlepszych gier 2023 roku, co naprawdę nie było łatwe. Ten rok delikatnie zwolnił tempo, ale to nie znaczy, że jest nudno; a co lepsze, to z każdą chwilą będzie tylko lepiej. Nowe ogromne zapowiedzi będą miały miejsce już w czerwcu.

Wtedy właśnie odbywa się Summer Game Fest, czyli konferencja, która będzie miała miejsce w Los Angeles i będzie transmitowana na żywo na YouTube. Całość rozpocznie się o 23:00 naszego czasu w piątek, 7 czerwca. Więcej informacji o SGF2024 znajdziecie w tekście Nadchodzi prawdziwe święto dla graczy! Wszystko co trzeba wiedzieć o Summer Game Fest 2024. Na ten moment nie mamy żadnych informacji związanych z tym, jakich zapowiedzi możemy spodziewać się podczas prezentacji — chociaż 2K zapowiedziało, że ujawni wtedy kontynuację wielkiej i uwielbianej gry ze swojej stajni.

Mafia 4, nowy BioShock czy jeszcze coś innego? 2K szykuje wielkie ogłoszenie dla graczy

Summer Game Fest na swoim oficjalnym profilu na X (dawniej Twitter) ogłosiło, że 2K planuje podczas konferencji ogłosić powrót ogromnej marki. Gracze w komentarzach stawiają sprawę jasno — wszyscy liczą na Mafię 4, nowego BioShocka lub Borderlands 4. Nie można co prawda jeszcze zapomnieć o takim IP jak Civilization — i chociaż to z pewnością by zadowoliło spore grono graczy, to jednak nie ma wątpliwości, że największe show skradłyby wymienione wcześniej gry.

Najbardziej prawdopodobną opcją jest Borderlands 4. Jak niedawno donosił Piotr Kurek, informacji o przejęciu Gearbox przez Take-Two towarzyszyło krótkie potwierdzenie, że studio pracuje nad nową odsłoną serii Borderlands. A to oznaczało jedno: Borderlands 4 oficjalnie powstaje! Wiele wskazuje więc na to, że gracze poznają konkrety i pierwsze szczegóły na temat kontynuacji hitu z 2019 roku właśnie w przyszłym miesiącu. W międzyczasie zainteresujcie się filmem kinowym, który na srebrne ekrany wejdzie w sierpniu tego roku. Być może to jego premiera będzie dobrym momentem na podgrzanie atmosfery.

Ja osobiście najbardziej ucieszyłbym się z nowej Mafii, chociaż powrót BioShocka po latach również by mnie nie zawiódł. Borderlands ostatnimi czasy pojawiało się dość często (a przynajmniej gry z tego uniwersum), więc za Claptrapem i spółką nie zdążyłem się specjalnie tęsknić. Cóż, w ciągu miesiąca już oficjalnie się dowiemy, co planuje 2K — a możemy być na sto procent pewni, że będzie to bardzo dobra informacja dla wszystkich graczy. A na koniec dnia o to właśnie nam chodzi.

Źródło: X (dawniej Twitter) / Summer Game Fest