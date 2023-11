Mikołaj przyszedł w tym roku wcześniej? Poznaliśmy PlayStation Plus Essential na grudzień

W co w przyszłym miesiącu zagramy w ramach abonamentu PlayStation Plus? Poznajcie listę gier, które w katalogu PS+ Essential pojawią się w grudniu.

Listopad się kończy, czas na nowe gry w PlayStation Plus!

Listopad powoli się już kończy. Jeśli posiadacie podstawowy abonament PlayStation Plus Essential i nie dodaliście jeszcze do swojego konta takich gier jak Mafia II: Edycja Ostateczna, Dragon Ball: The Breakers czy Aliens Fireteam Elite, to macie jeszcze kilka dni, żeby te gry Wam nie przepadły. Już za kilka dni tytuły te znikną i zostaną zastąpione przez nowe.

PlayStation oficjalnie potwierdziło całą rozpiskę gier, które pojawią się w grudniu w ramach najtańszego planu subskrypcyjnego. Co w ramach PlayStation Plus Essential pojawi się już za kilka dni?

PlayStation Plus Essential w grudniu 2023. Co nowego?

5 grudnia w ramach abonamentu pojawią się:

Źródło: PlayStation

Lego 2K Drive (PS5, PS4) — Ścigaj się na ulicach, morzu i piaskach, budując wymarzone bryki klocek po klocku. Ciesz się też interesującym trybem fabularnym w LEGO 2K Drive. Pokonaj obsadę barwnych i pamiętnych rywali, driftuj i używaj dopalacza, aby przeżyć karierę na torze od żółtodzioba po zdobywcę prestiżowego trofeum Sky. Graj ze znajomym w domu albo dołącz do pięciu kumpli online w międzyplatformowych trybach online Graj ze znajomymi i Graj ze wszystkimi. Wspólnie odkrywajcie Bricklandię albo popiszcie się umiejętnościami w trybach Serii Pucharowej i Wyścigu.

Powerwash Simulator (PS5, PS4) — Łap za niezawodną myjkę ciśnieniową i usuń brud z pojazdów, budynków, parków i nie tylko. PowerWash Simulator to relaksująca, satysfakcjonująca gra, w której liczy się tylko zadowolenie z dobrze wykonanej pracy. Wykorzystaj pieniądze zarobione jako zawodowy operator myjki ciśnieniowej i ulepszaj swoją kolekcję myjek, dysz, płynów do czyszczenia i dodatków, dzięki którym zmierzysz się z trudniejszymi zleceniami i zapewnisz czystość z większą wydajnością.

Sable (PS5) — Pomóż Sable przejść życiowy sprawdzian, wybierz się w niezwykłą podróż i poszybuj z nią nad ogromnymi pustyniami, podziwiając zapierające dech w piersi krajobrazy przyozdobione fragmentami statków kosmicznych i starożytnych budowli. Dzięki unikalnemu stylowi graficznemu i oryginalnej ścieżce dźwiękowej autorstwa Japanese Breakfast, zanurz się w świecie Sable i odkrywaj wszystko we własnym tempie. Na tym świecie jest wiele rzeczy, które tylko czekają na odkrycie.

