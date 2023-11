Listopad z PlayStation Plus Essential. Znamy pełną rozpiskę gier!

W co w tym miesiącu zagramy w ramach abonamentu PlayStation Plus? Poznajcie listę gier, które w katalogu PS+ Essential pojawią się w listopadzie.

Październik się skończył, czas na nowe gry w PlayStation Plus!

Październik się już skończył. Jeśli posiadacie podstawowy abonament PlayStation Plus Essential i nie dodaliście jeszcze do swojego konta takich gier jak The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 czy Weird West, to macie jeszcze kilka dni, żeby te gry Wam nie przepadły. Już za kilka dni tytuły te znikną i zostaną zastąpione przez nowe.

PlayStation oficjalnie potwierdziło całą rozpiskę gier, które pojawią się w tym miesiącu w ramach najtańszego planu subskrypcyjnego. Co w ramach PlayStation Plus Essential pojawi się już za kilka dni?

PlayStation Plus Essential w listopadzie. Co nowego?

7 listopada w ramach abonamentu pojawią się:

Mafia II: Edycja Ostateczna (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności) — Druga część sagi Mafia – Empire Bay, NY, lata 40. i 50. Zremasterowana w HD gra przedstawia życie gangstera w złotej erze zorganizowanej przestępczości. Vito Scaletta angażuje się w sprawy mafii, chcąc spłacić długi swego ojca. Wraz ze swym kolegą, Joem, Vito pnie się w górę hierarchii, popełniając przestępstwa, z którymi wiążą się duże zyski... ale i konsekwencje. Fabuła inspirowana kultowymi historiami mafijnymi, pełna blichtru, ale i poczucia niemożności ucieczki przed konsekwencjami swoich czynów.

Dragon Ball: The Breakers (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności) — Dragon Ball: The Breakers to asymetryczna gra akcji online, w której grupa siedmiu zwykłych ludzi próbuje przetrwać atak najeźdźcy (rywala z serii DRAGON BALL, takiego jak Frizer czy Broly), który będzie na nich polował i jednocześnie ewoluował! 1 potężny wróg kontra 7 zwykłych ludzi! Poczuj przytłaczającą różnicę w sile, którą może zaoferować tylko seria Dragon Ball!

Aliens Fireteam Elite (PS4, PS5) — Graj z maksymalnie dwoma graczami lub SI, walcząc w czterech kampaniach, aby poznać tajemnice nowej planety, LV-895. Zobacz, co kryje się w ruinach i podziemnych jaskiniach w tej trzecioosobowej survivalowej strzelance osadzonej w uniwersum Obcych. Stwórz oddział, skupiając się na dystrybucji klas, przedmiotach i broniach, aby stawić czoła ksenomorfom, pokonać karty wyzwań lub grać w różnych trybach ze znajomymi. Likwiduj hordy ksenomorfów, unikaj śmiertelnie groźnych ksenoskradaczy oraz spluwaczy i przygotuj pozycje obronne, aby przetrwać i ocalić oddział.

