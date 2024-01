Najlepsze kanały rolnicze na YouTube [TOP 5]

YouTube zyskuje szczególne znaczenie jako platforma, na której pasjonaci rolnictwa dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniami i codziennym życiem. Nie wszyscy wiedzą, jak dużą popularnością cieszy się ta tematyka. I to nie tylko wśród osób mieszkających na wsi, ale także wśród miastowych. Jesteście ciekawi, co oferuje polski agroYouTube? Oto 5 kanałów, które warto sprawdzić.

YouTube już dawno stał się miejscem, gdzie rolnicy, pasjonaci ogrodnictwa oraz miłośnicy życia na wsi dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Wśród tych twórców znajdują się zarówno zawodowcy, którzy prowadzą rozległe gospodarstwa, jak i entuzjaści, którzy z wielką radością uprawiają swoje ogrody. Wartościowe treści, inspirujące relacje oraz szeroki wachlarz tematów sprawiają, że poniższe kanały stanowią niezwykłe źródło wiedzy i rozrywki dla każdego, kto pragnie zgłębić tajniki rolniczego świata.

szoko12

Liczba subskrypcji: 169 tysięcy

Kanał "szoko12" to okno na świat rolnictwa. Pasja do pracy na gospodarstwie widoczna jest tu w każdym z zamieszczonych filmów. Skupiając się na produkcji roślinnej, w tym uprawie rzepaku, pszenicy, pszenżyta, jęczmienia, łubinu, a także na plantacjach agrestu i czerwonej porzeczki, twórca kanału prezentuje szeroką gamę rolniczych przedsięwzięć. Wśród najpopularniejszych filmów na kanale szoko12 znajdują się relacje z różnorodnych wydarzeń, takich jak prezentacja nowego ciągnika, koszenie nowym kombajnem, orka, testy sprzętu czy zakupy rolnicze. To materiały, które nie tylko przedstawiają postępy i innowacje w gospodarstwie, ale także pokazują realia codziennej pracy na roli. Nie ograniczając się jedynie do aspektów technicznych, szoko12 ujmuje również filmami, na których można oglądać życie rodziny zajmującej się gospodarstwem.

Bardowscy

Liczba subskrypcji: 177 tysięcy

Anna i Grzegorz Bardowscy, twórcy kanału "Bardowscy", to para entuzjastów rolnictwa, których życie skupia się wokół pracy na roli. Ich kanał pozwala lepiej poznać specyfikę polskiego rolnictwa. Autorzy dzielą się swoimi doświadczeniami, radościami i wyzwaniami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa. Na kanale Bardowscy znaleźć można filmy, które odzwierciedlają różne aspekty rolniczego życia. Poszukiwania kombajnu, prezentacja nowych urządzeń w gospodarstwie, wyjazdy na pole, koszenie, żniwa oraz prace naprawcze urządzeń rolniczych to tematy, które poruszają Bardowscy. Ich filmy nie tylko dokumentują codzienne wydarzenia na gospodarstwie, ale także ukazują zamiłowanie do rolniczego rzemiosła i pokazują, że praca na roli to nie tylko obowiązki, ale również źródło satysfakcji i dumy.

MafiaSolecTeam

MafiaSolecTeam: 192 tysiące

Kacper Balcerzak, znany również jako Mafia Solec, to mieszkaniec niewielkiej wsi Solec w województwie mazowieckim. Jego ścieżka życiowa i pasja do rolnictwa mają korzenie w rodzinnym gospodarstwie, które skupia się głównie na produkcji roślinnej. Pasję do rolnictwa odziedziczył od rodziców, a atmosfera gospodarstwa stała się dla niego inspiracją do dzielenia się swoim życiem innymi. Wszystko zaczęło się od bloga. Jego początki były związane z zakupem kombajnu. Szukając informacji na jego temat w internecie, autor zauważył brak dostępnych treści. To właśnie wtedy zrodził się pomysł, aby sam zacząć dzielić się swoim doświadczeniem. Dziś kanał "MafiaSolecTeam", który wyewoluował z bloga, to niema 200 tysięcy subskrybentów. Najpopularniejsze filmy to zapisy z codziennych prac rolniczych, takie jak obrazowanie życia na gospodarstwie, bronowanie pól, odśnieżanie ciągnikiem czy imponujące żniwa. Również tematy związane z siewem nawozu czy opryskami znajdują swoje miejsce w bogatym już portfolio filmów, które przyciągają uwagę zarówno mieszkańców wsi, jak i ludzi z miasta.

ogród na co dzień

Liczba subskrypcji: 198 tysięcy

"Ogród na co dzień" to kanał prowadzony przez pasjonatkę roślin. Wśród najpopularniejszych filmów na kanale znajdują się praktyczne wskazówki i porady, które pokrywają szeroki zakres tematów związanych z ogrodnictwem. Prawidłowe podlewanie, rady dotyczące sadzenia kwiatów, poradniki dotyczące hodowli warzyw, instrukcje dotyczące dbania o rośliny, przesadzanie, usuwanie szkodników – to tylko niektóre z tematów, które autorka podejmuje na swoim kanale. Treści publikowane na YouTube staje się zatem nie tylko przewodnikiem po estetyce ogrodu, ale również praktycznym źródłem wiedzy dla każdego, kto pragnie rozwijać swoje umiejętności ogrodnicze. Autorka prowadzi również internetowy sklep ogrodniczy oraz bloga.

jarekogarek1986

Liczba subskrypcji: 409 tysięcy

"Jarekogarek1986" to kanał pełen kreatywności, humoru i pasji do rolniczego życia. Autorskie parodie znanych piosenek stanowią połączenie satyry z codziennymi realiami życia na wsi. Kanał ten wyróżnia się nie tylko oryginalnym podejściem do treści rolniczych, ale także umiejętnością oddania unikalnej atmosfery tego świata. Przeważająca liczba filmów to wspomniane już wcześniej parodie. Teksty piosenek często odzwierciedlają codzienne wyzwania, radości i zmagania związane z pracą na farmie, oczywiście z przymrużeniem oka. Oprócz parodii muzycznych Jarek prezentuje także różnorodne aspekty swojej pracy. Widzowie mogą śledzić filmowe relacje ze żniw, obserwować użytkowanie ciągników czy brać udział w wyprawach do lasu. Dodatkowym elementem, który wzbogaca kanał, są przepisy kulinarne.

jockerfarm

Liczba subskrypcji: 520 tysięcy

"Jockerfarm" to chyba największy rolniczy kanał na polskim YouTubie (poprawcie mnie, jeśli czegoś nie wiem). Znajdziemy tu autentyczność i codzienne wyzwania związane z pracą na gospodarstwie. Wśród najbardziej popularnych filmów mamy m.in. pożar kombajnu, romantyczne oświadczenie podczas żniw, czy też praktyczne zajęcia, jak cięcie drewna, jazda ciągnikiem czy kopanie ziemniaków. Kanał nie tylko dostarcza wrażeń związanych z pracą na roli, ale także bogactwo doświadczeń związanych z życiem na wsi. Poprzez ścinanie drzew, koszenie pszenżyta i inne czynności, autor kanału ukazuje nam trudy i radości swojej pracy.