Te nowości trzeba zobaczyć - najważniejsze premiery tygodnia

Dobrzy nieznajomi

Spotkanie z tajemniczym sąsiadem, Harrym (Paul Mescal), zmienia życie Adama (Andrew Scott), mieszkańca opustoszałego londyńskiego bloku. Adama coraz bardziej pochłaniają wspomnienia z przeszłości w miarę rozwoju ich relacji, a w pewnym momencie postanawia wrócić do miasteczka, w którym dorastał. Po dotarciu do rodzinnego domu, odnajduje swoich rodziców (Claire Foy i Jamie Bell) takimi, jakich pamięta z dnia ich śmierci przed trzydziestu laty.

W kinach od 9 lutego

Priscilla

Kiedy młoda Priscilla Beaulieu spotyka już sławnego gwiazdora rock-and-rolla, Elvisa Presleya, jej świat zaczyna się odmieniać. W krótkich momentach spędzonych razem, Elvis staje się dla niej kimś zupełnie nieoczekiwanym: jej pierwszą wielką miłością, sprzymierzeńcem w samotności i najlepszym przyjacielem. Jednakże, z upływem czasu życie, które początkowo błyszczało toną różu i brokatu, przemienia się w pobyt w złotej klatce.

W kinach od 9 lutego

Halo 2. sezon

Prowadzony przez Master Chiefa John-117, elitarny oddział Spartan walczy w drugim sezonie przeciwko kosmicznemu zagrożeniu zwanemu Przymierzem. Po szokujących wydarzeniach na opustoszałej planecie, John czuje, że losy wojny szybko się zmienią i ryzykuje wszystko, aby udowodnić swoje przekonanie - pragnie udowodnić, że Przymierze szykuje atak na najważniejszą twierdzę ludzkości. Galaktyka balansuje na krawędzi, gdy John wyrusza w podróż w poszukiwaniu klucza do uratowania ludzkości lub jej ostatecznej zagłady: Halo.

Na SkyShowtime od 9 lutego

Tokyo Vice 2. sezon

W drugim sezonie serialu, zainspirowanego historią amerykańskiego dziennikarza Jake’a Adelsteina, akcja nadal toczy się w Tokio. Przenosimy się głąb przestępczego świata miasta, gdzie Adelstein (Ansel Elgort) odkrywa, że zarówno jego, jak i życie jego bliskich, jest poważnie zagrożone. W obsadzie występują: Ansel Elgort, Ken Watanabe, Rinko Kikuchi, Rachel Keller, Show Kasamatsu, Ayumi Ito, Yosuke Kubozuka oraz Miki Maya.

Na HBO Max od 8 lutego

The Lovers

Historia miłosna opowiadająca o dwóch osobach, które na pierwszy rzut oka wydają się zupełnie niepasujące do siebie. Czy jednak może być inaczej? Janet (Roisin Gallagher) jest wulgarna i zabawna, pracuje w supermarkecie w Belfaście i wydaje się, że nie przejmuje się zbytnio swoim życiem. Seamus (Johnny Flynn) natomiast, elegancki dziennikarz polityczny, prowadzi w Londynie pozornie idealne życie u boku swojej celebrytki dziewczyny. Kiedy Seamus przypadkiem wpada do świata Janet (dosłownie przez płot, prosto do jej ogródka), wszystko się zaczyna.

Na SkyShowtime od 9 lutego

Kiedy ślub?

Nowa produkcja Canal+ to pierwszy polski serial, który ukazuje życie trzydziestolatków i ich problemy. Opowiada historię pary (Maria Dębska i Eryk Kulm Jr.), która po 13 latach związku, pełnego miłości i pięknych chwil, decyduje się na rozstanie. Jak zakończyć długoletni związek z klasą? Czy stworzenie checklisty rozstaniowej i krok po kroku odhaczanie kolejnych punktów jest właściwym rozwiązaniem? Co odpowiedzieć rodzicom, którzy nieustannie pytają o datę ślubu?

Na CANAL+ online od 9 lutego

Kochanka, stalkerka, zabójczyni

Nowy film dokumentalny Netflixa to zaskakujący dokument o mechaniku, który postanawia spróbować swoich sił w randkowaniu online. W trakcie swojej przygody poznaje kobietę, która traktuje związki bardzo poważnie. Reżyserem tego filmu jest Sam Hobkinson, znany m.in. z produkcji "Fear City: New York vs The Mafia".

Na Netflix od 9 lutego

Sługa narodu 2. sezon

Historia przeniesiona na rodzimy grunt opowiada o Ignacym Koniecznym (Marcin Hycnar), który staje się prezydentem w wyniku politycznych intryg. W nowych odcinkach Ignacy będzie konsekwentnie walczył z korupcją i oligarchami, jednak sytuacja się skomplikuje, gdy stanie w obliczu przymierza z wrogami, a jego zwolennicy pokażą inną twarz. Reżyserią oraz adaptacją scenariusza zajęli się Okił Khamidov i Maciej Bieliński. W roli głównej występuje Marcin Hycnar, a obok niego Danuta Stenka, Krzysztof Dracz, Sławomir Orzechowski, Dorota Kolak oraz Magdalena Popławska. Ukraiński pierwowzór serialu przyczynił się do wzrostu popularności Wołodymyra Zełenskiego, który zagrał w nim główną rolę.

Na Polsat Box Go od 9 lutego