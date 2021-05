Lenox Hill

Niezwykle dobrze przyjęty przez widzów dokument opowiadający o renomowanym szpitalu Lenox Hill w mieście Nowy Jork pokazuje, jak dwóch chirurgów mózgu, lekarz z izby przyjęć i główny rezydent OBGYN (położnictwo i ginekologia) walczą o zdrowie i życie swoich pacjentów każdego dnia. Na ile rzeczywistość jest bliska ulubionym serialom pokroju „Chirurgów” i „Nowego Amsterdamu”? Dość szybko przekonacie się, że te opowieści są od siebie całkowicie różne.

Godless

Jestem totalnie zaskoczony niską popularnością „Godless”, którą uważam za jedną z najciekawszych produkcji Netfliksa. Mini-seria powstała w 2017 roku, gdy platforma produkowała nieco mniej, a bardziej starannie dobierała tytuły z różnych gatunków. „Godless” zabierało nas do Ameryki w 1880 roku na spotkanie z Dzikim Zachodem w stanie Nowy Meksyk. Były protegowany szefa bandy wyjętej spod prawa Roy Good (Jack O’Connell) skrywa się w mieście La Belle. Frank Griffin (Jeff Daniels) nie cofnie się przed niczym, by go schwytać.

Miasto strachu: Nowy Jork kontra mafia

Wielu z nas uważa, że życie w Nowym Jorku byłoby spełnieniem marzeń, ale gdy przeniesiemy się kilka dekad wstecz, to okaże się, że to miasto było najprawdziwszą dżunglą. Nowy Jork mierzył się z rosnącym bezprawiem, aż w pewnym momencie media ochrzciły go Miastem strachu (Fear City). Wtedy miastem nie kierował ratusz czy stróże prawa, a mafia, której panowie objęło każdy aspekt funkcjonowania Nowego Jorku. Dokument pokazuje archiwalne zdjęcia z tamtego okresu przeplatając je z relacjami świadków tamtych wydarzeń.

Synowie Sama

Jedną z pamiętnych spraw z lat 70. była ta dotycząca okrutnych morderstw na młodych kobietach. Zabójca przedstawiał się jako Syn Sama i terroryzował miasto przez kilkanaście miesięcy. Po schwytaniu podejrzanego wszyscy odetchnęli z ulgą, ale dziennikarz Maury Terry uważał, że sprawa sięga znacznie głębiej, a zabójców było kilku. Dokument ukazuje historię jego śledztwa i oporu, z jakim spotkał się Maury próbując udowodnić swoje teorie.

Morderstwo wśród Mormonów

Zamachy bombowe z 1985 roku wstrząsnęły nie tylko społecznością Salt Lake City w stanie Utah, ale całym światem. W sprawę zamieszani był kościół Mormonów i Mark Hoffman, o którym zrobiło się niezwykle głośno tuż przed atakami. Wciągający dokument podzielony na trzy odcinki opowiada tę historię z kilku perspektyw, znakomicie dozując emocje i napięcie. Przemilczane w Polsce aspekty sprawy mogą zrobić na widzu potężne wrażenie.

Jak nas widzą

Imponująca obsada to tylko jeden z atutów produkcji Netfliksa, która skupia się na grupie pięciu nastolatków z Harlemu, którzy zostają oskarżeni o brutalny atak w Central Parku. Serial doceniono m. in. nagrodami BAFTA, ale w Polsce nie poświęcono mu tyle uwagi, na ile zasługuje. Ta czteroczęściowa opowieść porusza, wzbudza silne emocje, jest świetnie zagra i zrealizowana.

Niewiarygodne

Bazujący na prawdziwych wydarzeniach serial przedstawia historię nastolatki, która twierdzi, że została zgwałcona. Opinia policji jest odmienna, dziewczyna wycofuje zeznania, ale dwie policjantki z innego miasta dostrzegają prawdę w tym, co mówiła. Produkcja nie zapowiadała się na tak dobrą, a trudny temat nie przysparza jej popularności, dlatego wiele osób pomija ten serial.

Bodyguard

Brytyjska produkcja skupia się na weteranie wojennym pracującym jako osobisty ochroniarz minister spraw wewnętrznych. Będąc tak blisko intryg poznaje prawdziwe zagrożenie i zasady brudnej gry, z którą nie chce mieć nic do czynienia. Jeśli jednak nie przestanie być bierny, ktoś może zginąć. Fenomenalna rola Richarda Maddena i wartka akcja sprawiają, że całość ogląda się za jednym razem.

Unorthodox

Podobnie jak „Niewiarygodne”, ten serial Netfliksa porusza bardzo emocjonującą i wzruszającą historię, dlatego nie jest łatwy w odbiorze. To może sprawiać, że seans będzie wymagający, ale całość została zrealizowana po prostu zbyt dobrze, by pominąć „Unorthodox”, jeśli posiadacie subskrypcję. Historia dotyczy młodej kobiety, której udaje się przedostać do Nowego Jorku z Berlina uciekając przed zaaranżowanym małżeństwem. Tak odległe miejsce nie sprawia jednak, że może spokojnie rozpocząć nowe życie.

Bloodline

To bardzo osobisty wybór z kilku względów. Serial debiutował jeszcze zanim Netflix pojawił się w Polsce, dlatego nie doczekał się żadnej promocji w naszym kraju i wiele osób nie wie o jego istnieniu, a premiery 2. i 3. sezonu trudno nazwać udanymi, więc niskie oceny mogłyby zrazić każdego, kto w ogóle miałby mu dać szansę. Tymczasem 1. sezon to znakomicie zbudowana i napisana opowieść o rodzinie, której członkom na przemian kibicujemy, współczujemy albo do których czujemy odrazę. Występ Bena Mendelsohna zasługuje na największe oklaski. Niech nie zmyli Was niepozorny początek.