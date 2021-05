Co się dzieje z jakością na Netflix? Może w ogóle wyłączmy obraz?!

Nie może chodzić więc o wiek produkcji lub jej popularność, bo nic nie może wskazywać na to, że „Bloodline” ma na Netfliksie (w Polsce) więcej widzów od „House of Cards”. O istnieniu tego serialu wie stosunkowo niewiele osób. Większość oryginalnych produkcji w 4K posiada bitrate w okolicach 9,5 Mbps, ale bywają takie perełki jak „Halston”, gdzie najwyższą wartością jest aż 15,25 Mbps. Wracając na chwilę do „House of Cards” dodam, że obraz w 1080p z płyty Blu-ray, gdzie bitrate oscyluje w granicach 20 Mbps, wypada w wielu scenach znacznie lepiej od streamowanego 4K.

Netflix a konkurencja

Oczywiście liczby to nie wszystko, bo pod uwagę należy wziąć nowe kodeki Netfliksa, które wiążą się z niższą wartością bitrate’u, przy którym jakość materiałów powinna być co najmniej taka sama. Tak niestety nie jest i oglądanie seriali (głównie licencjonowanych) w 1080p już dawno przestało być przyjemnością jak z okresu dostępności „Mad Mena” (którego notabene można zobaczyć na Prime Video w pełnej krasie).

To nie Wasz telewizor, tylko Netflix. Martwe piksele w serialach i filmach

Mimo wszystko, warto porównać średnie wartości bitrate’u z innymi platformami, bo Prime Video oferuje nawet do 25 Mbps, a Apple TV/iTunes do 40 Mbps. A te różnice po prostu widać, nawet w statycznych scenach, gdy kadr nabiera głębi, o dynamicznych sekwencjach nie wspominając, gdzie zamiast płynnych i wyraźnych przejść przyglądamy się zniekształceniom, a nawet pikselom.

Dlaczego nie możemy wykorzystać naszego łącza?

Nie wszędzie widzowie dysponują odpowiednio szybkim łączem, by móc cieszyć się taką jakością, dlatego chwała Netfliksowi za to, że robi tak wiele, by takim osobom dostarczyć treści w lepszej jakości i wyższej rozdzielczości przesyłając mniej danych (co więcej, w niektórych krajach wciąż obowiązują limity transferu). Nie powinno to jednak wpływać na to, w jakich warunkach treści na Netfliksie oglądają osoby, które podłączają telewizory do łącz 300, 500, 750 Mbps, a nawet 1 Gbps.