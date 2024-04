Dobra komedia to często najlepsza odtrutka na gorszy dzień. To gatunek, który rozśmieszając do łez, pozwala oderwać się od codzienności. Nie wiesz jaką komedię obejrzeć na HBO Max? Mamy kilka sprawdzonych propozycji.

HBO Max to platforma streamingowa, na której nie brakuje komedii. W końcu stoi za nią Warner Bros, czyli marka odpowiedzialna za powstanie niejednego kultowego filmu reprezentującego ten gatunek. W dzisiejszym zestawieniu wzięliśmy na tapet komedie, które wyróżniają się spośród szerokiej gamy dostępnych produkcji i naszym zdaniem zasługują na szczególną uwagę. Zwłaszcza wtedy, gdy nie chcecie tracić czasu na przekopywanie się przez zasoby tej platformy. Wybraliśmy 5 filmów i 5 seriali, które w naszym subiektywnym odczuciu stanowią TOP 10 wszystkich produkcji komediowych dostępnych obecnie na HBO Max.

PS. Oczywiście dajcie nam znać w komentarzach, jeśli Waszym zdaniem coś pominęliśmy.

Komedie na HBO Max: Filmy

Barbie

"Barbie" to komedia z 2023 roku w reżyserii Gretty Gerwig, bazująca na popularnych lalkach od firmy Mattela. Główną rolę gra Margot Robbie, która wciela się w kultową postać Towarzyszy jej Ryan Gosling jako Ken. Film opowiada historię ich relacji podczas kryzysu egzystencjalnego. Bohaterowie wyruszają w podróż przez Barbielandię i prawdziwy świat, odkrywając nowe drogi do samorealizacji i konfrontując się z patriarchatem oraz feminizmem. "Barbie" zdobyła wiele nagród i została uznana za jedną z najlepszych produkcji 2023 roku.

Bracia przyrodni

"Bracia przyrodni" to komedia, która wyróżnia się nie tylko abstrakcyjnymi sytuacjami, do których przyzwyczaiły nas wcześniej filmy Adama McKaya (Legenda telewizji oraz Legenda telewizji 2: Kontynuacja), ale też głębszym przesłaniem o znaczeniu rodzeństwa i rodziny. Nie brakuje tu głupiego humoru i oparów absurdu. Film opowiada o dwóch dorosłych facetach, którzy wciąż mieszkają z rodzicami – jeden z matką, drugi z ojcem. "Dorośli" mają się ku sobie, więc postanawiają razem zamieszkać i to staje się zarzewiem konfliktu między tytułowymi braćmi przyrodnimi.

Scott Pilgrim kontra świat

"Scott Pilgrim kontra świat" to niczym niezwykły mix komedii kina akcji. Dynamiczne sceny, oryginalna fabuła i zabawne dialogi sprawiają, że gdy na ekranie pojawiają się napisy końcowe, my czujemy niedosyt. Produkcja jest adaptacją komiksu i trzeba powiedzieć, że twórcom udało się oddać jego ducha. To prawdziwa uczta dla oka i ucha (świetna oprawa muzyczna!), która wciąga widza do naprawdę niecodziennego uniwersum.

Supersamiec

"Supersamiec" to kultowa komedia z 2007 roku w reżyserii Grega Mottoli, która stała się klasykiem gatunku. Film opowiada historię dwóch nieudolnych przyjaciół, Setha i Evana, którzy postanawiają zorganizować imprezę na zakończenie liceum, aby poprawić swój status społeczny i zyskać szansę na podryw. "Supersamiec"" wyróżnia się inteligentnym humorem, doskonałymi kreacjami aktorskimi, a także szczerym ukazaniem trudności dorastania i licealnych przyjaźni.

Kolejny film o Boracie

"Kolejny film o Boracie" to kontynuacja kultowego hitu, który już na wstępie obiecuje szereg absurdalnych i kontrowersyjnych scen. Borat powraca z nowymi przygodami i jeszcze bardziej szalonymi pomysłami, które gwarantują dawkę śmiechu i mocne wrażenia. Film prezentuje przerysowaną Amerykę, często w bardzo kontrowersyjny sposób. Produkcja nie tylko rozśmiesza, ale także zmusza do refleksji nad współczesnym społeczeństwem i absurdami, jakie towarzyszą naszym pokoleniom. Nie jest to może tak udane dzieło, jak pierwszy Borat, ale niestety na HBO Max znajdziemy tylko sequel.

Komedie na HBO Max – seriale

Przyjaciele

"Przyjaciele" to niezaprzeczalny klasyk, który wciąż bawi i wzrusza kolejne pokolenia widzów. W nowojorskiej kamienicy śledzimy losy 6-osobowej grupy, która przeżywa razem wzloty i upadki. Ten serial to dla wielu osób druga rodzina, z którą chce się przeżywać każdą chwilę – swojego rodzaju comfort food dla oczu.

Pohamuj entuzjazm

"Pohamuj entuzjazm" to seria, która nie zna granic w kwestii politycznej poprawności czy społecznych konwenansów. Larry David wciela się w siebie samego, kreując postać, która prowokuje do śmiechu i nieraz wywołuje skręty zażenowania. To komedia dla tych, którzy cenią sobie inteligentny humor z nutką kontrowersji.

Rick i Morty

"Rick i Morty" to animowany serial, który wyróżnia się swoim odważnym humorem i ciekawym podejściem do tematów takich jak podróże w czasie, inne wymiary czy egzystencjalne dylematy. W świetle barwnych przygód ekscentrycznego naukowca Ricka i jego wnuka Morty'ego, twórcy przekazują nam dawkę inteligentnego humoru i zaskakujących tematów, które mimo że podane w formie kontrowersyjnego humoru, często zachęcają do refleksji.

Dwóch i pół

"Dwóch i pół" to seria, która przez lata bawiła widzów swoim ironicznym humorem i zaskakującymi rozwiązaniami fabularnymi. To opowieść o relacjach między bratem, jego synem, a ekscentrycznym wujkiem, która z humorem i nutką melancholii ukazuje codzienność i kłopoty dorosłego życia. W moim odczuciu, po tym jak z ekipy serialu został wyrzucony Charlie Sheen, zastąpił go Ashton Kutcher, okazało się, że produkcja może być jeszcze zabawniejsza.

Co robimy w ukryciu

"Co robimy w ukryciu" to nietypowy serial komediowy, który odwołuje się do mitologii wampirów, mieszając w zabawny sposób elementy przerysowanego horroru z absurdalnymi sytuacjami codziennego życia. Seria stworzona w stylu "mockumentary" potrafi naprawdę doprowadzić do łez. Niepodrabialny humor pełen nonsensu to główny wyróżnik tej produkcji.