Przed Wami 15 filmów opartych na prawdziwych wydarzeniach. To wyjątkowe produkcje, do których scenariusze napisało życie.

Najlepsze filmy wszech czasów oparte na faktach

Filmy oparte na prawdziwych wydarzeniach mają w sobie wyjątkową moc. Przenoszą nas w sam środek historii, której bohaterami są autentyczni ludzie i autentyczne wydarzenia. W tym artykule przedstawiamy 15 naszym zdaniem najciekawszych filmów wszech czasów, które bazują na faktach.

Od emocjonującej misji kosmicznej, przez dramaty wojenne, po inspirujące biografie – te filmy nie tylko dostarczają emocji, ale także edukują i inspirują. Na pewno nie udało nam się zebrać wszystkich najlepszych produkcji bazujących na faktach, więc koniecznie zostawcie w komentarzach swoje propozycje!

Lista Schindlera (1993)

Steven Spielberg stworzył ten poruszający film na podstawie książki Thomasa Keneally'ego, "Schindler's Ark". Opowiada on historię Oskara Schindlera, niemieckiego przedsiębiorcy, który uratował ponad tysiąc Żydów przed zagładą, zatrudniając ich w swojej fabryce.

Apollo 13 (1995)

Oparty na książce "Lost Moon" autorstwa astronauty Jima Lovella i Jeffreya Klugera, film Rona Howarda opowiada dramatyczną historię misji Apollo 13, której załoga musi walczyć o przetrwanie po poważnej awarii statku kosmicznego w drodze na Księżyc.

Wszystko za życie (2007)

Film Seana Penna oparty na książce Jona Krakauera, "Into the Wild", przedstawia historię Chrisa McCandlessa, młodego człowieka, który porzuca swoje wygodne życie, by podróżować po Ameryce Północnej. W końcu osiedla się na Alasce, gdzie spotyka go niestety tragiczny koniec.

Chłopcy z ferajny (1990)

Martin Scorsese, bazując na książce Nicholasa Pileggi'ego "Wiseguy", przedstawia historię Henry'ego Hilla, który przez lata był związany z nowojorską mafią. Film jest studium przestępczego życia i jego konsekwencji.

Operacja Argo (2012)

Film Bena Afflecka oparty na książce Tony'ego Mendeza "The Master of Disguise" oraz artykule "The Great Escape" Josha Bearmana, opowiada o tajnej operacji CIA mającej na celu uratowanie sześciu Amerykanów uwięzionych w Teheranie podczas rewolucji irańskiej w 1979 roku.

Hotel Rwanda (2004)

Film oparty na prawdziwej historii Paula Rusesabaginy, który podczas ludobójstwa w Rwandzie w 1994 roku zapewnił schronienie ponad tysiącu Tutsi i Hutu w swoim hotelu. Jego niesamowita odwaga i humanitarne działania uczyniły go bohaterem narodowym.

Piękny umysł (2001)

Film Rona Howarda, oparty na biografii Johna Nasha autorstwa Sylvii Nasar, przedstawia życie genialnego matematyka, który zmaga się ze schizofrenią, jednocześnie rozwijając przełomowe teorie w dziedzinie matematyki i ekonomii.

Zniewolony (2013)

Film Steve'a McQueena, oparty na autobiografii Solomona Northupa, przedstawia wstrząsającą historię wolnego czarnego człowieka z północy USA, który został porwany i sprzedany w niewolę na południu, gdzie spędził 12 lat, zanim odzyskał wolność.

Sully (2016)

Clint Eastwood nakręcił ten film na podstawie książki Chesleya "Sully'ego" Sullenbergera pt. "Highest Duty". Opowiada historię awaryjnego lądowania podczas lotu US Airways 1549 na rzece Hudson, które uratowało życie 155 pasażerów i załogi.

Kapitan Phillips (2013)

Film Paula Greengrassa oparty na książce "A Captain's Duty" autorstwa Richarda Phillipsa, przedstawia dramatyczne porwanie amerykańskiego statku handlowego przez somalijskich piratów oraz heroiczne działania tytułowego kapitana Phillipsa.

Złap mnie, jeśli potrafisz (2002)

Film Stevena Spielberga, oparty na autobiografii Franka Abagnale'a, opowiada o młodym oszuście, który przed ukończeniem 19 roku życia podróżował po całym świecie, udając pilota, lekarza i prawnika, i zarabiając miliony na fałszywych czekach.

Gra tajemnic (2014)

Film Mortena Tylduma oparty na biografii Alana Turinga autorstwa Andrew Hodgesa, przedstawia historię genialnego matematyka, który łamał niemieckie szyfry podczas II wojny światowej, przyczyniając się do zakończenia konfliktu.

Bohemian Rhapsody (2018)

Film opowiada historię zespołu Queen, ze szczególnym uwzględnieniem życia wokalisty Freddie'ego Mercury'ego. Opiera się na rzeczywistych wydarzeniach, które ukształtowały jedną z najważniejszych kapel rockowych.

Przełęcz ocalonych (2016)

Film Mela Gibsona oparty jest na prawdziwej historii Desmonda Dossa, sanitariusza wojskowego, który podczas bitwy o Okinawę w czasie II wojny światowej odmówił noszenia broni, ale uratował 75 żołnierzy. Jego odwaga i poświęcenie uczyniły go jednym z najbardziej znanych bohaterów wojennych.

Jak zostać królem (2010)

Film Toma Hoopera oparty na prawdziwej historii króla Jerzego VI, który zmagał się z problemami z jąkaniem. Dzięki pomocy niekonwencjonalnie działającego logopedy Lionela Logue’a władca przezwyciężył swoje trudności z mową i wygłosił inspirujące przemówienie, które zjednoczyło naród w czasie II wojny światowej.