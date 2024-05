Czasami szukanie serialu, który będzie odpowiedni na "tu i teraz" zajmuje więcej czasu niż obejrzenie pojedynczego odcinka. Nie wszystkie gorące hity ostatnich tygodni wpisują się w nasze aktualne potrzeby. Warto więc co jakiś czas na własną rękę przekopać zasoby platform VOD, nie zdając się na rekomendacje algorytmów. Czasami mamy ochotę na science-fiction lub obyczajowy dramat, innym razem jedyny słuszny wybór to krótka seria komediowa. Jeśli miejscem, w którym szukasz czegoś dla siebie, jest obecnie HBO Max, mamy kilka propozycji, których nie można przegapić.

HBO Max to platforma, która agreguje zarówno produkcje oryginalne spod szyldu Home Box Office, jak i tytuły innych dystrybutorów. W imponującej bibliotece znajdziemy zarówno wiele klasyków, jak i sporo nowych produkcji. Dziś skupimy się na tym, z czego HBO zasłynęło, czyli na serialach.

W poniższym zestawieniu znajdują się niezapomniane tytuły, które nie tylko wciągają od pierwszego odcinka, ale także zostają w pamięci na długie lata. Od mrocznych thrillerów po emocjonujące sagi rodzinne, HBO Max oferuje coś dla każdego miłośnika dobrego serialu. Jeśli Twoim zdaniem jakieś ważnej produkcji dostępnej na tej platformie zabrakło w naszym zestawieniu, koniecznie daj znać w komentarzach!

Ostre przedmioty

„Ostre Przedmioty” to adaptacja bestsellerowej powieści autorstwa Gillian Flynn. Ta mroczna i intrygująca seria skupia się na śledztwie dziennikarki Camille Preaker w małym miasteczku, gdzie musi zmierzyć się z własnymi demonami przeszłości. Z głęboką analizą psychologiczną oraz niesamowitą grą aktorską, ten serial skutecznie wciągnie Cię w gąszcz tajemnic i rollercoaster emocji.

Sukcesja

„Sukcesja” to niezwykle wciągający serial, który ukazuje wewnętrzne walki i intrygi, do jakich dochodzi w bogatej i wpływowej rodzinie zarządzającej amerykańskim światem mediów. Z trudnymi decyzjami biznesowymi, ekscentrycznymi postaciami oraz niespodziewanymi zwrotami akcji, serial ten trzyma w napięciu od pierwszego do ostatniego odcinka.

Gra o tron

Produkcja, której nie mogło tu zabraknąć, ale której nie trzeba też nikomu przedstawiać. „Gra o tron” to epicka saga fantasy, która przenosi widzów do świata Westeros, gdzie rodziny szlacheckie walczą o tytułowy symbol władzy. Z niezwykłymi kreacjami postaci, spektakularnymi bitwami i zawiłymi politycznymi intrygami, ten serial stał się ikoną gatunku i zyskał setki milionów fanów na całym świecie.

Euforia

„Euforia” to poruszający i odważny serial spod znaku wkraczania w dorosłość, który eksploruje tematy takie jak uzależnienie, toksyczne relacje i poszukiwanie własnej tożsamości. Z głębokimi emocjami, surowością i pięknymi zdjęciami, produkcja zmusza do refleksji i stawia wiele trudnych pytań.

Czarnobyl

„Czarnobyl” to zatrważająco realistyczny dramat oparty na wydarzeniach związanych z katastrofą w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Z dokładnością historyczną, przerażającymi scenami i znakomitą grą aktorską, produkcja wstrząsa widzem i pozostaje z nami długo po seansie.

Pozostawieni

„Pozostawieni” to seria science-fiction, która przedstawia losy ludzkości po globalnej katastrofie, która w niewyjaśnionych okolicznościach zmiotła z powierzchni Ziemi 2% światowej populacji. Z dystopijną wizją przyszłości, złożonymi postaciami i emocjonalnymi zwrotami akcji, kolejne sezony prowadzą nas przez świat, który nie potrafi pozbierać się po tragicznych wydarzeniach.

Źródło: Liane Hentscher/HBO

The Last of Us

„The Last of Us” to adaptacja kultowej gry wideo, która opowiada historię przetrwania w świecie opanowanym przez zarażonych tajemniczym wirusem, który tworzy z ludzi zombiaki. Doskonale napisani bohaterowie i świetny scenariusz były niewątpliwym atutem pierwowzoru. W przypadku serialu mamy jeszcze piękne zdjęcia i fantastyczną obsadę. The Last of Us było wyjątkowo filmowe jako gra i na szczęście przy okazji adaptacji nie zmarnowano tego potencjału.

Ślepnąc od świateł

„Ślepnąc od świateł” to polski serial zainspirowany bestsellerową powieścią Jakuba Żulczyka. Opowiadając historię dilera narkotyków pracującego w Warszawie, produkcja przenosi nas do świata warszawskich elit i przestępczego półświatka. Z wielowymiarowymi postaciami, przemyślaną fabułą i znakomitą reżyserią, „Ślepnąc od świateł” zdobyło uznanie widzów i krytyków jako jeden z najlepszych polskich seriali stworzonych przez HBO.

Kompania braci

„Kompania Braci” to legendarne dzieło opowiadające historię żołnierzy z 101. Dywizji Powietrznodesantowej podczas II wojny światowej. Z wierną rekonstrukcją historycznych bitew, autentycznymi postaciami i głębokimi emocjami, serial ten jest jednym z najbardziej cenionych dzieł wojennych w historii telewizji.

Pohamuj entuzjazm

„Pohamuj Entuzjazm” to wyjątkowy serial komediowy, który przedstawia życie Larry'ego Davida, twórcy kultowych "Kronik Seinfelda". Z nietypowymi sytuacjami, błyskotliwymi dialogami (często improwizowanymi) i wyjątkowo abstrakcyjnym poczuciem humoru, produkcja dostarcza naprawdę osobliwych doświadczeń z pogranicza niezręczności i zażenowania.