Fani horrorów często nie mają łatwego zadania, gdy chodzi o wyszukiwanie filmów na platformach streamingowych. Gatunek ma wielu fanów, ale dostępnych produkcji nie ma znowu tak dużo. Postanowiliśmy więc sprawdzić, co HBO Max ma do zaoferowania w kategorii horrorów, skupiając się na najbardziej mrocznych i przerażających produkcjach.

HBO Max, zdając sobie sprawę z apetytu widzów na dreszcze strachu i wystrzały adrenaliny, oferuje nie najgorszą kolekcję horrorów. Nie ma ich może dużo, ale jest to sensowny przekrój – od klasyki, po nowe produkcje. W tym zestawieniu znajdziecie wszystko, czego mroczna dusza zapragnie – od psychologicznych thrillerów po brutalne slashery. Przygotujcie się na podróż przez mroczne zakamarki ludzkiej wyobraźni, gdy odkryjemy najlepsze horrory dostępne na HBO Max.

Hostel

"Hostel" to film, który bezlitośnie eksploruje mroczne zakamarki ludzkiej natury. Reżyser Eli Roth przenosi nas do mrocznego świata turystyki seksualnej, gdzie grupa młodych podróżników trafia na miejscowy hostel w Słowacji, który okazuje się areną dla makabrycznych tortur.

Lśnienie

Arcydzieło Stanleya Kubricka, stworzone na podstawie książki Stevena Kinga. "Lśnienie" to nie tylko kino grozy, ale także psychologiczna podróż w otchłań ludzkiej psychiki. Na tle ponurego hotelu na opustoszałych górskich szczytach rozgrywa się historia Jacka Torrance'a, który z rodziną przybywa tam spędzić zimę. Stopniowo staje się on coraz bardziej zniewolony przez nadprzyrodzone siły, co prowadzi do przerażającej eskalacji wydarzeń.

Martwe zło

"Martwe zło" to klasyczny horror, który już dawno stał się ikoną gatunku. Reżyser Sam Raimi zabiera nas do odosobnionej chaty w lesie, gdzie grupa przyjaciół staje w obliczu walki z potężnymi demonami. Film wyróżnia się nie tylko swoją atmosferą grozy, ale także osobliwym podejściem do efektów specjalnych, co sprawia, że pozostanie on niezapomnianym doświadczeniem dla każdego miłośnika horrorów.

Zakonnica

"Zakonnica" to kolejna produkcja, która podbiła serca fanów horroru. W Rumunii dochodzi do tajemniczego samobójstwa jednej z członkiń zakonu. Watykan wysyła tam doświadczonego księdza i zakonnicę, która jeszcze nie złożyła ślubów zakonnych, aby zbadali sprawę. Na miejscu szybko okazuje się, że duchowni będą musieli skonfrontować się z mrocznymi siłami zła. Film miesza elementy sił nadprzyrodzonych z elementami gry psychologicznej, tworząc atmosferę, która wciąga widza i trzyma w napięciu do samego końca.

Dom, który zbudował Jack

"Dom, który zbudował Jack" to film, który eksploruje mroczne obszary umysłu człowieka. Znany ze swoich kontrowersyjnych produkcji Lars von Trier przedstawia historię Jacka, inteligentnego inżyniera z OCD, który postanawia zbudować doskonały dom... w dość osobliwy sposób. Reżyser stworzył surrealistyczną i niepokojącą podróż w mroczne zakamarki umysłu seryjnego mordercy.

MEN

"MEN" to brytyjski horror folkowy z 2022 roku, napisany i wyreżyserowany przez Alexa Garlanda. Opowiada historię Harper Marlowe, która po samobójstwie męża udaje się na spokojne wakacje do wsi Cotson. Jednakże jej pobyt w tym miejscu szybko zamienia się w koszmar, gdy zaczyna doświadczać niepokojących zdarzeń, w tym spotkań z dziwnymi mieszkańcami wioski. W miarę jak tajemnice miejsca stają się coraz bardziej przerażające, Harper zostaje wplątana w surrealistyczną spiralę wydarzeń, które prowadzą do zaskakującego zakończenia.

X

"X" to rasowy slasher stworzony przez Ti Westa. Film opowiada historię Maxine, aspirującej gwiazdy filmów dla dorosłych, która wraz ze swoim chłopakiem i grupą znajomych udaje się na odległą farmę, by nakręcić materiał. Ich plany zostają pokrzyżowane, gdy okazuje się, że właściciele gospodarstwa, Howard i Pearl, stanowią niebezpieczeństwo dla życia całej grupy. Film otrzymał pozytywne recenzje krytyków i zapoczątkował serię filmów o tej samej nazwie, w tym prequel "Pearl" oraz sequel "MaXXXine".

Świt żywych trupów

"Świt żywych trupów" to klasyczny film o zombie, który do dziś pozostaje ikoną gatunku. Reżyser George A. Romero przedstawia historię grupy ludzi uwięzionych w centrum handlowym, które staje się areną walki o przetrwanie po wybuchu epidemii nieumarłych.

Teksańska masakra piłą mechaniczną

"Teksańska masakra piłą mechaniczną" to kultowy horror, który wstrząsnął widzami, gdy ukazał się w 1974 roku. Reżyser Tobe Hooper przenosi nas do opuszczonego domu na południu Stanów Zjednoczonych, gdzie grupa młodych ludzi wpada w sidła seryjnego mordercy posługującego się tytułowym narzędziem. Film wyróżnia się surowością i brutalnością, które sprawiają, że pozostaje on jednym z najbardziej rozpoznawalnych horrorów w historii kina.

Skanerzy

"Skanerzy" to film Davida Cronenberga, który eksploruje temat paranormalnych zdolności umysłu ludzkiego. Główny bohater, Cameron Vale, odkrywa, że jest skanerem – osobą posiadającą moce metapsychiczne. Jednak po odkryciu istnienia innych skanerów staje się celem łowców, co prowadzi do intrygującej i napiętej eskalacji wydarzeń.