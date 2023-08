Znów aktualizują Diablo IV. Czy tym razem uda się uspokoić graczy?

Zaledwie kilka dni minęło od aktualizacji Diablo IV do wersji 1.1.1. Blizzard znów szykuje dla graczy patcha, który udostępniony zostanie już jutro. Co zmienia łatka 1.1.2 i czy gracze w końcu wybaczą studiu ostatnie działania?

Diablo IV z kandydata do gry roku stał się jedną z najgorzej ocenianych przez graczy produkcji w serwisie Metacritic ze średnią oceną wystawioną przez samych graczy na poziomie 1,7 (choć tu warto brać pod uwagę tzw. review bombing - czyli zakrojone na szeroką skalę celowe wystawianie negatywnych ocen, by zaniżyć ostateczną wartość). Blizzard nie ma łatwego czasu - tym bardziej, że po aktualizacji 1.1.0 na studio wylała się ogromna fala krytyki, gdyż wprowadzone do Diablo IV poprawki zwyczajnie wywróciły rozgrywkę do góry nogami. Diablo IV było hitem sprzedaży i jest najlepiej sprzedającą się produkcją Blizzarda. Dziś, dwa miesiące po premierze, spada nie tylko oglądalność na Twitchu, ale także ogólna satysfakcja społeczności, która krytykuje działania studia. A to stara się gasić pożar i uspokajać nastroje panujące wśród graczy - pytanie tylko czy nie za późno.

Aktualizacja 1.1.1, która udostępniona została na początku tego miesiąca miała rozwiązać wiele problemów wywołanych poprzednim patchem. Przed udostępnieniem łatki, twórcy poinformowali, że wraz D4 wersja 1.1.1 chcą przede wszystkim poprawić balans czarodziejów i barbarzyńców wprowadzając szereg ulepszeń dla każdej z klas. Barbarzyńca zyska dodatkowe przypływy furii wraz z wykorzystaniem umiejętności podstawowych oraz usprawnienie rozgrywki w późniejszych, trudniejszych fazach gry.

Podobnie jest w przypadku czarodziejów, dla których dostosowano niektóre z mechanik, czy zwiększono wytrzymałość poprzez wprowadzenie zmian w systemie paragonów. Innym usprawnieniem jest wprowadzenie wielu ulepszeń dotyczących sposobu interakcji obrażeń i innych efektów z aktywnymi barierami. Dodatkowe obrażenia lub bonusowe efekty, które są nakładane przy trafieniu lub zadawaniu obrażeń, będą teraz nakładać ten sam efekt przez bariery. Zmiany dotknęły także bossów i przeciwników w Podziemiach Koszmarów i Piekielnych Przypływach.

Diablo IV 1.1.2. Co nowego w aktualizacji?

Jednak aktualizacja 1.1.1 to dopiero początek. Blizzardowi nie udało się wyeliminować wszystkich problemów poprzednich łatek i zapowiada, że trochę czasu minie zanim zostanie wszystko naprawione i przygotowane w taki sposób, by gracze poczuli się zadowoleni. Dlatego też tydzień po dużym patchu przyszła pora na kolejny. Ten skupia się na dalszej optymalizacji klas - a konkretnie klasy druidów i rozwiązuje błędy, o których zrobiło się głośno w ostatnich tygodniach. W przypadku druidów mamy w tej aktualizacji do czynienia z naprawieniem błędu, przez który podczas używania Aspektu Skały Metamorficznej rzucany Głaz nie zadawał więcej niż 100% obrażeń, rozwiązana też problemy, w którym plugawa moc Porywiste Wiatry uaktywniała się przy niszczeniu przedmiotów. Wyeliminowano również unoszące się nad ziemią wilkołaki, które zostały przyzwane przez Aspekt Alfy.

A co innego pojawiło się w aktualizacji? To m.in.:

zmiany w rozgrywce, gdzie czas oczekiwania na pojawienie się na świecie plugawca po aktywacji plugawego serca został zmniejszony z 5 sek. do 2 sek

gracze domyślnie uczestniczą teraz w kanale handlowym. Można zrezygnować z tej opcji w ustawieniach gry.

naprawiono błąd, przez który można było powtórnie przechodzić te same Podziemia Koszmarów po awansowaniu innego członka drużyny na lidera

naprawiono błąd, przez który postęp wydarzenia Nadciągające Legiony mógł zablokować się po pokonaniu wszystkich pobliskich wrogów

rozwiązano problemy, które uniemożliwiały ukończenie niektórych zadań, np. "Gdy Światłość się Mroczy", "Rozpaczliwe Remedia" i "Zew Starożytnych"

Pełną listę zmian w aktualizacji Diablo IV do wersji 1.1.2 znajdziecie na oficjalnych stronach gry.